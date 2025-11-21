Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания по развитию научной сферы выразил мнение, что ученые должны работать "без амбиций и понтов".

По его словам, без науки не может быть государства, "сегодня такой момент, когда наука архиважна". "Вы к этому готовы? Если готовы, давайте" начинать работать "без амбиций и понтов", подчеркнул белорусский лидер. Общество пришло к такому состоянию, что дальнейшее развитие без науки невозможно. "Мы отстанем, упадем, а идущие за нами нас затопчут", - приводит его слова агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что сегодня важна не только стратегия, но и тактика. Пришло время для "конкретных дел", так как "время выбрало нас", акцентировал он. Это "наследство" невозможно "оставить нашим детям" и "за нас никто это не сделает", добавил глава государства.

Он обратил внимание, что накануне совещания ему передали несколько аналитических записок, где сказано о необходимости повышения статуса ученого. "Я вот неделю думаю, как мне ваш статус повысить", - указал президент, подчеркнув, что никто, кроме самого ученого, не может повысить этот статус.

Кроме того, Лукашенко задал вопрос: где тот ученый, имя которого гремит пусть не на весь мир, но хотя бы на Белоруссию. Статус ученого является вопросом "не только ко мне, но и к вам", заметил он. Его определяет "не зарплата и деньги", а "ваш уровень как ученого". "Поэтому статус ученого ищите в себе", - заключил президент.