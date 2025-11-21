Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
ANP: картина Ван Гога продана на аукционе в Нью-Йорке за $62,7 млн CNN: США нацелены на мирное соглашение между Россией и Украиной до конца года
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
20 ноября 2025 / 12:43
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
20 ноября 2025 / 12:34
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
19 ноября 2025 / 20:44
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Общество
Вдова рэпера Картрайта получила 12,5 года колонии за его убийство
21 ноября 2025 / 18:59
Вдова рэпера Картрайта получила 12,5 года колонии за его убийство
© Официальный Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга/ТАСС

Смольнинский суд Санкт-Петербурга признал виновной в убийстве рэп-исполнителя Александра Юшко (Энди Картрайт) его вдову Марину Кохал и приговорил ее к 12,5 года колонии общего режима, сообщает ТАСС.

Уточняется, что статью 244 УК РФ - о надругательстве над телом умершего - суд исключил из обвинения как излишне вмененную.

Судебный процесс по делу Кохал, которая не признает своей вины, продолжался с мая 2022 года. 

Согласно материалам обвинения, Кохал решила убить своего супруга из личной неприязни, для чего приобрела инсулиновый препарат и ввела его мужчине обманным путем, отчего Юшко впал в состояние гипогликемической комы. Жена не оказала ему медицинскую помощь, вследствие чего мужчина умер, а затем, полагает обвинение, расчленила тело на 15 частей, чтобы скрыть преступление. Часть внутренних органов Кохал уничтожила неустановленным способом, часть подвергла воздействию низких температур, влажной среды и поваренной соли.

Расчлененное тело Юшко обнаружили в квартире дома №134 по Невскому проспекту в июле 2020 года. Обвинение по делу предъявили вдове рэпера, ее поместили под стражу. Сама Кохал утверждала, что расчленила тело мужа для того, чтобы скрыть его смерть от передозировки наркотиков. В октябре 2021 года суд перевел Кохал под домашний арест, а в августе прошлого года меру пресечения ей изменили на запрет определенных действий.

Останки Александра Юшко в декабре 2021 года захоронили в городе Белая Церковь Киевской области, где похоронен отец исполнителя. 

