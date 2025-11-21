Фицо: правительство Словакии поддерживает план США по Украине

Правительство Словакии поддерживает план США по достижению мира на Украине. С таким заявлением выступил премьер-министр республики Роберт Фицо, передает новостной портал Dennikn.

"Правительство Словакии поддерживает американский план достижения мира на Украине, но, однако, с ним должен согласиться Киев", - сказал он. Фицо отметил, что предложенные Украине в 2022 году условия заключения мира были значительно лучше нынешних. Он также заявил о необходимости прекратить боевые действия и скорее завершить конфликт.

Вместе с тем, комментируя план Вашингтона, политик высказал мнение, что Россия выйдет из конфликта победителем и "чрезвычайно морально и экономически усилится". Кроме того, премьер в очередной раз подверг критике оказание Евросоюзом финансовой помощи Украине и отверг идею передачи Киеву заблокированных в сообществе российских активов.