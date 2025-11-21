Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
21 ноября 2025 / 21:53
КОТИРОВКИ
USD
21/11
80.7321
EUR
21/11
92.6047
Новости часа
ANP: картина Ван Гога продана на аукционе в Нью-Йорке за $62,7 млн CNN: США нацелены на мирное соглашение между Россией и Украиной до конца года
Москва
21 ноября 2025 / 21:53
Котировки
USD
21/11
80.7321
0.0000
EUR
21/11
92.6047
0.0000
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
20 ноября 2025 / 12:43
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
20 ноября 2025 / 12:34
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
19 ноября 2025 / 20:44
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Переговоры по Украине
Политика
Фицо: правительство Словакии поддерживает план США по Украине
21 ноября 2025 / 19:15
Фицо: правительство Словакии поддерживает план США по Украине
© AP Photo/ Petr David Josek/ТАСС

Правительство Словакии поддерживает план США по достижению мира на Украине. С таким заявлением выступил премьер-министр республики Роберт Фицо, передает новостной портал Dennikn.

"Правительство Словакии поддерживает американский план достижения мира на Украине, но, однако, с ним должен согласиться Киев", - сказал он. Фицо отметил, что предложенные Украине в 2022 году условия заключения мира были значительно лучше нынешних. Он также заявил о необходимости прекратить боевые действия и скорее завершить конфликт.

Вместе с тем, комментируя план Вашингтона, политик высказал мнение, что Россия выйдет из конфликта победителем и "чрезвычайно морально и экономически усилится". Кроме того, премьер в очередной раз подверг критике оказание Евросоюзом финансовой помощи Украине и отверг идею передачи Киеву заблокированных в сообществе российских активов. 

Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
20:16
ANP: картина Ван Гога продана на аукционе в Нью-Йорке за $62,7 млн
19:59
CNN: США нацелены на мирное соглашение между Россией и Украиной до конца года
19:46
Reuters: в Индии умерли 24 ребенка после приема сиропа от кашля
19:30
Pioneer: о переезде в Москву мечтают 50% российских граждан
19:15
Фицо: правительство Словакии поддерживает план США по Украине
18:59
Вдова рэпера Картрайта получила 12,5 года колонии за его убийство
18:43
Лукашенко призвал ученых работать "без амбиций и понтов"
18:31
Шадаев отметил, что жалоб на "период охлаждения" для sim-карт почти нет
18:15
Бразилия будет добиться полной отмены импортных пошлин США
17:59
Британия подготовила план возможной отправки военных на Украину
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения