Pioneer: о переезде в Москву мечтают 50% российских граждан

Каждый второй житель России в возрасте от 18 до 55 лет мечтает о переезде в Москву. Об этом свидетельствуют данные исследования девелоперской компании Pioneer, передает ТАСС.

"Как показал соцопрос, тысячи человек от Санкт-Петербурга до Новосибирска от 18 до 55 лет, каждый второй россиянин из крупных городов открыт для переезда в Москву, вдохновленный ее неповторимой атмосферой (35%), карьерными перспективами (33%) и развитой инфраструктурой (19%)", - следует из материалов исследования.

Вместе с тем останавливают сограждан от переезда в Москву высокие цены на недвижимость - такой ответ дали 39% опрошенных. Еще для 37% респондентов барьером стала устроенная жизнь в родном городе. Кроме того, по мнению 52% россиян, для переезда в столицу им будет необходимо зарабатывать более 300 тыс. рублей в месяц.

Отмечается, что сами москвичи не стремятся переезжать из столицы. Так, половина участников исследования не готова покинуть Москву ни при каких условиях. Только каждый четвертый согласился бы на переезд в случае двукратного роста дохода, еще 6% приняли бы решение об отъезде ради брака.