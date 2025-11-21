Reuters: в Индии умерли 24 ребенка после приема сиропа от кашля

В Индии из-за приема сиропа от кашля Coldrif, произведенного индийской компанией Sresan Pharmaceuticals, погибли не менее 24 детей. Об этом со ссылкой на источники передает агентство Reuters.

Сообщается, что фармкомпания закупила 50 кг растворителя пропиленгликоля, который используется в сиропе в качестве основы для растворения активных ингредиентов, у местного дистрибьютора химической продукции Sunrise Biotech, который, в свою очередь, ранее купил его у Jinkushal Aroma. По данным Reuters, у обеих компаний не было лицензий на обработку фармацевтических ингредиентов. Владельцы утверждают, что не знали, что проданный ими пропиленгликоль будет использован для изготовления лекарств. Компания Sunrise подтвердила агентству, что перед доставкой упаковала растворитель без обеспечения надлежащей герметичности.

Ранее ВОЗ обратилась к индийскому правительству за разъяснениями в связи с информацией о смерти детей в штатах Мадхья-Прадеш и Раджастхан, предположительно, после употребления сиропов.

Регулятор обнаружил превышение содержания токсинов в сиропе Coldrif, производимом компанией Sresan Pharmaceuticals в штате Тамилнад, Respifresh TR компании Rednex Pharmaceuticals и ReLife Shape Pharma Private Limited из Гуджарата. Препараты были отозваны с рынка, а производителям было дано указание прекратить производство всех лекарственных средств. Ни один из этих продуктов не экспортировался из Индии.

Ранее сообщалось, что полиция индийского штата Мадхья-Прадеш задержала владельца фармацевтической компании Sresan Pharmaceuticals, которая выпускала сироп от кашля Coldrif. В ходе расследования было установлено, что в пробах сиропа содержалось 46-48% диэтиленгликоля вместо допустимого предела в 0,1%. Этот токсичный компонент применяется в производстве смол, красок, лаков, чернил и клея.