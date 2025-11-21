Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
CNN: США нацелены на мирное соглашение между Россией и Украиной до конца года
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
20 ноября 2025 / 12:43
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
20 ноября 2025 / 12:34
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
19 ноября 2025 / 20:44
CNN: США нацелены на мирное соглашение между Россией и Украиной до конца года
21 ноября 2025 / 19:59
CNN: США нацелены на мирное соглашение между Россией и Украиной до конца года
© Дмитрий Кирсанов/ ТАСС

Администрация президента США Дональда Трампа стремится добиться согласования мирной сделки от Москвы и Киева до конца текущего года. Об этом со ссылкой на источники передает телеканал CNN.

Сообщается, что в последние недели возобновление переговоров по Украине стало вновь приоритетным для Трампа после сделки по прекращению огня в секторе Газа. Вашингтон в том числе допускает возможность привлечения некоторых из иностранных посредников, участвовавших в процессе урегулирования конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

По данным источников, новая концепция соглашения по украинскому урегулированию может быть разработана по образцу сделки между Израилем и ХАМАС, и к его реализации, возможно, будут привлечены Катар и Турция для "закулисной дипломатической роли".

CNN со ссылкой на американский проект соглашения указывает, что для соблюдения его условий на Украине может быть создан так называемый "Совет мира" во главе Трампом по примеру метода внешнего управление Газой.

