Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
21 ноября 2025 / 21:57
КОТИРОВКИ
USD
21/11
80.7321
EUR
21/11
92.6047
Новости часа
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 79% ANP: картина Ван Гога продана на аукционе в Нью-Йорке за $62,7 млн
Москва
21 ноября 2025 / 21:57
Котировки
USD
21/11
80.7321
0.0000
EUR
21/11
92.6047
0.0000
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
20 ноября 2025 / 12:43
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
20 ноября 2025 / 12:34
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
19 ноября 2025 / 20:44
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Культурная среда / Многополярный мир
Общество
ANP: картина Ван Гога продана на аукционе в Нью-Йорке за $62,7 млн
21 ноября 2025 / 20:16
ANP: картина Ван Гога продана на аукционе в Нью-Йорке за $62,7 млн
© Efren Landaos/ Sipa USA via Reuters Connect/ТАСС

Картину нидерландского художника Винсента Ван Гога продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $62,7 млн. Об этом информировало агентство ANP.

Сообщается, что речь идет о полотне 1887 года "Стопки парижских романов и розы в стакане" (Piles de romans parisiens et roses dans un verre). По данным агентства, покупателем стала искусствовед Пэтти Вонг.

Итоговая сумма, за которую была продана работа, превысила предварительную оценку примерно на 35%.

Картина "Стопки парижских романов и розы в стакане" была написана Ван Гогом в ноябре-декабре 1887 года в Париже. Работа относится к тому периоду, когда художник жил с братом Тео и находился под сильным влиянием французского искусства. Подлинность полотна подтверждена экспертами музея Ван Гога в Амстердаме. 

Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
20:30
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 79%
20:16
ANP: картина Ван Гога продана на аукционе в Нью-Йорке за $62,7 млн
19:59
CNN: США нацелены на мирное соглашение между Россией и Украиной до конца года
19:46
Reuters: в Индии умерли 24 ребенка после приема сиропа от кашля
19:30
Pioneer: о переезде в Москву мечтают 50% российских граждан
19:15
Фицо: правительство Словакии поддерживает план США по Украине
18:59
Вдова рэпера Картрайта получила 12,5 года колонии за его убийство
18:43
Лукашенко призвал ученых работать "без амбиций и понтов"
18:31
Шадаев отметил, что жалоб на "период охлаждения" для sim-карт почти нет
18:15
Бразилия будет добиться полной отмены импортных пошлин США
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения