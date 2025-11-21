ANP: картина Ван Гога продана на аукционе в Нью-Йорке за $62,7 млн

Картину нидерландского художника Винсента Ван Гога продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $62,7 млн. Об этом информировало агентство ANP.
Сообщается, что речь идет о полотне 1887 года "Стопки парижских романов и розы в стакане" (Piles de romans parisiens et roses dans un verre). По данным агентства, покупателем стала искусствовед Пэтти Вонг.
Итоговая сумма, за которую была продана работа, превысила предварительную оценку примерно на 35%.
Картина "Стопки парижских романов и розы в стакане" была написана Ван Гогом в ноябре-декабре 1887 года в Париже. Работа относится к тому периоду, когда художник жил с братом Тео и находился под сильным влиянием французского искусства. Подлинность полотна подтверждена экспертами музея Ван Гога в Амстердаме.