ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 79%

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину вырос за неделю на 0,9 п п. и составляет 78,7%. Опрос проводился с 10 по 16 ноября среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,7% россиян (плюс 0,9 п.п.), уровень одобрения деятельности главы государства вырос на 0,1 п.п. и составляет 75,4%", - свидетельствуют данные исследования.

Как отмечается, деятельность правительства РФ одобряют 48,1% респондентов (плюс 1,1 п.п.), а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 49,5% участников опроса (плюс 0,4 п.п.). О доверии Мишустину заявили 59,1% сограждан (плюс 0,8 п.п.).

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 33,1%, лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 28,1%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 19,8%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 9,2%.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 34,2%, КПРФ - 9,1%, ЛДПР - 10,6%, "Справедливой России - За правду" - 4,3%, "Новых людей" - 8,3%.