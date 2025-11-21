Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
21 ноября 2025 / 23:24
КОТИРОВКИ
USD
21/11
80.7321
EUR
21/11
92.6047
Новости часа
Путин: Россия готова к решению проблем мирным путем Трамп: Украина "в скором времени" потеряет еще больше контролируемых территорий
Москва
21 ноября 2025 / 23:24
Котировки
USD
21/11
80.7321
0.0000
EUR
21/11
92.6047
0.0000
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
20 ноября 2025 / 12:43
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
20 ноября 2025 / 12:34
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
19 ноября 2025 / 20:44
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Политика / Русский мир / Политика и религия
Политика
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 79%
21 ноября 2025 / 20:30
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 79%
© Михаил Синицын/ ТАСС

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину вырос за неделю на 0,9 п п. и составляет 78,7%. Опрос проводился с 10 по 16 ноября среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,7% россиян (плюс 0,9 п.п.), уровень одобрения деятельности главы государства вырос на 0,1 п.п. и составляет 75,4%", - свидетельствуют данные исследования.

Как отмечается, деятельность правительства РФ одобряют 48,1% респондентов (плюс 1,1 п.п.), а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 49,5% участников опроса (плюс 0,4 п.п.). О доверии Мишустину заявили 59,1% сограждан (плюс 0,8 п.п.).

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 33,1%, лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 28,1%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 19,8%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 9,2%.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 34,2%, КПРФ - 9,1%, ЛДПР - 10,6%, "Справедливой России - За правду" - 4,3%, "Новых людей" - 8,3%.

Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
21:45
Путин: Россия готова к решению проблем мирным путем
21:33
Трамп: Украина "в скором времени" потеряет еще больше контролируемых территорий
21:15
Путин подтвердил получение Россией плана США по Украине
20:46
Зеленский в обращении заявил, что намерен предлагать альтернативы плану США
20:30
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 79%
20:16
ANP: картина Ван Гога продана на аукционе в Нью-Йорке за $62,7 млн
19:59
CNN: США нацелены на мирное соглашение между Россией и Украиной до конца года
19:46
Reuters: в Индии умерли 24 ребенка после приема сиропа от кашля
19:30
Pioneer: о переезде в Москву мечтают 50% российских граждан
19:15
Фицо: правительство Словакии поддерживает план США по Украине
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения