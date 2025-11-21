Зеленский в обращении заявил, что намерен предлагать альтернативы плану США

Владимир Зеленский, выступая с обращением к гражданам заявил, что будет предлагать альтернативы американскому плану урегулирования конфликта на Украине, включающему 28 пунктов.

"Мы будем спокойно работать с США и всеми партнерами по мирному плану. Будет конструктивный поиск с нашим главным партнером - Соединенными Штатами. Я буду приводить аргументы, я буду переубеждать, предлагать альтернативы", - заверил он.

Обращение Зеленского длится целых 10 минут, хотя, как правило, его видеообращения занимают 3-5 минут. Оно прозвучало вскоре после телефонного разговора Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Зеленский отметил, что сейчас "один из самых трудных моментов" в истории Украины. Он заявил, что в случае отказа от предложенного плана Киев рискует потерять своего главного партнера в лице Вашингтона и столкнуться с тяжелейшей зимой. "Сейчас Украина может оказаться перед очень сложным выбором. Либо сложные 28 пунктов плана, либо крайне тяжелая зима, самая тяжелая, и дальнейшие риски", - указал глава киевского режима.

Он признал, что от Киева будут ожидать ответа, выразив готовность работать над планом во взаимодействии с США и европейскими партнерами. Зеленский также подчеркнул, что следующая неделя "будет очень непростой, насыщенной событиями".

Кроме того, Зеленский попытался остановить раскол, который наблюдается в Верховной раде в свете коррупционного скандала. Он назвал "срачем" и "политическим игрищами" происходящее в парламенте, призвав это остановить.

Глубокий кризис украинской власти повлекло раскрытие коррупции в ближайшем окружении Зеленского. На нынешнем этапе работа парламента заблокирована, ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", настаивают на увольнении главы офиса Зеленского Андрея Ермака, который может быть причастен к коррупции. Однако Зеленский отказался от его отставки.