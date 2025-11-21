Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
21 ноября 2025 / 23:25
КОТИРОВКИ
USD
21/11
80.7321
EUR
21/11
92.6047
Новости часа
Путин: Россия готова к решению проблем мирным путем Трамп: Украина "в скором времени" потеряет еще больше контролируемых территорий
Москва
21 ноября 2025 / 23:25
Котировки
USD
21/11
80.7321
0.0000
EUR
21/11
92.6047
0.0000
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
20 ноября 2025 / 12:43
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
20 ноября 2025 / 12:34
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
19 ноября 2025 / 20:44
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Политика / США: после империи / Переговоры по Украине
Политика
Зеленский в обращении заявил, что намерен предлагать альтернативы плану США
21 ноября 2025 / 20:46
Зеленский в обращении заявил, что намерен предлагать альтернативы плану США
© AP Photo/ Yorgos Karahalis/ТАСС

Владимир Зеленский, выступая с обращением к гражданам заявил, что будет предлагать альтернативы американскому плану урегулирования конфликта на Украине, включающему 28 пунктов.

"Мы будем спокойно работать с США и всеми партнерами по мирному плану. Будет конструктивный поиск с нашим главным партнером - Соединенными Штатами. Я буду приводить аргументы, я буду переубеждать, предлагать альтернативы", - заверил он.

Обращение Зеленского длится целых 10 минут, хотя, как правило, его видеообращения занимают 3-5 минут. Оно прозвучало вскоре после телефонного разговора Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Зеленский отметил, что сейчас "один из самых трудных моментов" в истории Украины. Он заявил, что в случае отказа от предложенного плана Киев рискует потерять своего главного партнера в лице Вашингтона и столкнуться с тяжелейшей зимой. "Сейчас Украина может оказаться перед очень сложным выбором. Либо сложные 28 пунктов плана, либо крайне тяжелая зима, самая тяжелая, и дальнейшие риски", - указал глава киевского режима.

Он признал, что от Киева будут ожидать ответа, выразив готовность работать над планом во взаимодействии с США и европейскими партнерами. Зеленский также подчеркнул, что следующая неделя "будет очень непростой, насыщенной событиями".

Кроме того, Зеленский попытался остановить раскол, который наблюдается в Верховной раде в свете коррупционного скандала. Он назвал "срачем" и "политическим игрищами" происходящее в парламенте, призвав это остановить.

Глубокий кризис украинской власти повлекло раскрытие коррупции в ближайшем окружении Зеленского. На нынешнем этапе работа парламента заблокирована, ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", настаивают на увольнении главы офиса Зеленского Андрея Ермака, который может быть причастен к коррупции. Однако Зеленский отказался от его отставки. 

Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
21:45
Путин: Россия готова к решению проблем мирным путем
21:33
Трамп: Украина "в скором времени" потеряет еще больше контролируемых территорий
21:15
Путин подтвердил получение Россией плана США по Украине
20:46
Зеленский в обращении заявил, что намерен предлагать альтернативы плану США
20:30
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 79%
20:16
ANP: картина Ван Гога продана на аукционе в Нью-Йорке за $62,7 млн
19:59
CNN: США нацелены на мирное соглашение между Россией и Украиной до конца года
19:46
Reuters: в Индии умерли 24 ребенка после приема сиропа от кашля
19:30
Pioneer: о переезде в Москву мечтают 50% российских граждан
19:15
Фицо: правительство Словакии поддерживает план США по Украине
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения