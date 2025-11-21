Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Путин: Россия готова к решению проблем мирным путем Трамп: Украина "в скором времени" потеряет еще больше контролируемых территорий
20 ноября 2025 / 12:43
20 ноября 2025 / 12:34
19 ноября 2025 / 20:44
Путин подтвердил получение Россией плана США по Украине
21 ноября 2025 / 21:15
Путин подтвердил получение Россией плана США по Украине
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

Россия получила мирный план Соединенных Штатов, включающий 28 пунктов. На это обратил внимание президент Владимир Путин в ходе заседания с членами Совета безопасности РФ.

"У нас этот текст есть, мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией", - отметил глава государства.

В четверг американская делегация во главе с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом на встрече в Киеве передала Владимиру Зеленскому план американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта. По данным газеты Financial Times (FT), мирный план предполагает существенные уступки со стороны Киева. Издание указывает, что Белый дом работает в "агрессивном режиме" с целью завершения конфликта на Украине до конца года.

Ранее агентство Reuters информировало о том, что администрация США предъявила Украине ультиматум с требованием подписать план Трампа до 27 ноября, пригрозив в противном случае прекратить поставки вооружений и обмен разведданными.

