Безопасность
Трамп: Украина "в скором времени" потеряет еще больше контролируемых территорий
21 ноября 2025 / 21:33
© AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson/ТАСС
Президент США Дональд Трамп считает, что Украина "в скором времени" утратит те территории, которые пока еще контролирует. Такое мнение он выразил в интервью радиостанции Fox News.
"Они потеряют территории, которые еще не потеряли за время конфликта в короткий период времени, они теряют территории", - отметил американский лидер, комментируя обстановку на линии соприкосновения.