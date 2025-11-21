Трамп: Украина "в скором времени" потеряет еще больше контролируемых территорий

Президент США Дональд Трамп считает, что Украина "в скором времени" утратит те территории, которые пока еще контролирует. Такое мнение он выразил в интервью радиостанции Fox News.

"Они потеряют территории, которые еще не потеряли за время конфликта в короткий период времени, они теряют территории", - отметил американский лидер, комментируя обстановку на линии соприкосновения.