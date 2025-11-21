Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
21 ноября 2025 / 23:25
Путин: Россия готова к решению проблем мирным путем
20 ноября 2025 / 12:43
20 ноября 2025 / 12:34
19 ноября 2025 / 20:44
Политика
Путин: Россия готова к решению проблем мирным путем
21 ноября 2025 / 21:45
Путин: Россия готова к решению проблем мирным путем
© Александр Казаков/ ТАСС

Россия готова к переговорам, но ее устраивает и то, что динамика на фронтах при отказе Киева от урегулирования ведет к достижению целей специальной военной операции (СВО) военным путем. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин в ходе совещания с Совбезом РФ.

Он обратил внимание Украины и Европы на то, что такие же события, как в Купянске, неизбежно будут повторяться и на других ключевых участках фронта.

"И в целом нас это устраивает, так как ведет к достижению целей СВО в ходе вооруженной борьбы. Но мы готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем, однако это требует предметного обсуждения всех деталей инициируемого плана. Мы к этому готовы", - подчеркнул глава государства. 

