Совпадает ли план Трампа по Украине с целями России? Мнение

Во всём мире активно обсуждается мирный план по украинскому кризису из 28 пунктов, выдвинутый накануне президентом США Дональдом Трампом.

Как заявил 21 ноября в ходе совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ президент России Владимир Путин, «мирный план Президента Трампа по урегулированию ситуации на Украине обсуждался до встречи на Аляске, и в ходе этого предварительного обсуждения американская сторона просила нас пойти на определённые компромиссы, проявить, как они говорили, гибкость».

По словам главы российского государства, «основной смысл встречи на Аляске, основная цель встречи на Аляске заключалась в том, что в ходе переговоров в Анкоридже мы подтвердили, что, несмотря на определённые непростые вопросы, сложности, с нашей стороны мы, тем не менее, с этими предложениями согласны и готовы проявить предлагаемую нам гибкость.

Однако мы видим, что после переговоров на Аляске с американской стороны наступила определённая пауза, и мы знаем, что это связано с фактическим отказом Украины от предложенного Президентом Трампом плана мирного урегулирования. Полагаю, что именно поэтому появилась и его новая редакция, по сути, модернизированного плана уже из 28 пунктов».

Путин сообщил, что «у нас этот текст есть, мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с нами этот текст не обсуждается».

Российский президент подчеркнул: «мы, как я многократно уже говорил ранее, готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путём. Однако это требует, конечно, предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Мы к этому готовы».

Как отмечает кандидат философских наук, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот, «если в сухом остатке посмотреть на то, что обнародовано из нового плана Трампа, то принципиально ничего не изменилось. В этих публикациях присутствует желание американцев сохранить русофобское начало на Украине. Более того, США фактически требуют, чтобы Россия остановила свое наступление. Здесь напрашивается историческая аналогия, что, например, прошла битва на Курской дуге 1943 года, и нам говорят все, давайте остановимся. А с чего это? Была захвачена русская земля, взяты в заложники русские люди, малороссы, и нам говорят - остановиться. Поэтому или мы, как заявил российский президент, устраняем первопричины конфликта, и это возвращение прав и свобод русским людям, православным, или Россия сама этот вопрос решит. Поэтому если США хотят дальше серьезно разговаривать, они должны понимать, что Россия на их условиях не остановится, и они должны выполнять наши условия, или Россия сама решит вопрос. Да, американцы пытаются выйти из конфликта. Поэтому акцент будет делаться на выполнении условий России. А условие главное – устранить первопричины, демилитаризация, денацификация и возвращение прав и свобод русским людям».

Эксперт также отметил, что «начиная обсуждать свой план с украинскими властями, Трамп выполняет домашнее задание после встречи в Анкоридже и телефонного разговора с Владимиром Путиным. Америка должна продемонстрировать, что они в данной ситуации могут отвечать за свои слова. Но пока это просто слова. Никаких серьезных действий не происходит. Если Америка действительно хочет мира, она должна смириться с мыслью, что это русская земля и она должна быть освобождена от любого антирусского формата. Для России это вопрос экзистенциальный и не только на ментальном уровне. Это вопрос безопасности государства. А серьезные предложения - это гарантии, как вернуть права и свободы русским людям, и без русской армии этот вопрос не решить никак».