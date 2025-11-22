Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Экономика
Экономика
Антироссийские санкции не окажут влияние на рынок нефти – эксперт
22 ноября 2025 / 10:09

В пятницу вступили в силу санкции США против крупнейших нефтекомпаний России, но трейдеры ожидают, что они не окажут большого влияния. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев считает, что «причина в том, что эта новость известна уже давно, и рынок, как правило, заранее отыгрывает такую ситуацию. Эта новость на сегодня уже не новость. Те риски, которые с этим связаны, уже учтены в цене. Поэтому явного влияния на сегодня и в ближайшее время мы не увидим. А что касается возможного дальнейшего усиления санкций, то здесь все зависит не от нас».        

