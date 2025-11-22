Сирийцы нуждаются в русских

Юрий Веселов, военный обозреватель

Похоже, что слухи о заинтересованности правительства Сирийской Арабской Республики (САР) о размещении на юге страны российского воинского контингента, находят свое логическое подтверждение. Так, по сообщению влиятельного регионального арабского издания «Аш-Шарк аль-Аусат», 16 ноября в Сирии с внезапным визитом побывал заместитель Министра Обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров во главе с представительной делегацией офицеров и провел в южной провинции Ас-Сувейда переговоры с главой сирийского военного ведомства Мархафом Абу Кусра.

Сообщается, что военные обеих стран осмотрели находившиеся до свержения президента Асада российские объекты, провели рекогносцировку местности и провели совещание с представителями органов местной власти провинций Аль-Кунейтра, Ас-Сувейда, Дамаск и Деръа.

Ранее в сирийских средствах массовой информации проходили неподтвержденные сведения об обращениях сирийских общественных и политических деятелях южных районов САР к Москве о возобновлении деятельности российских военных комендатур и контрольно-пропускных пунктов на основных транспортных магистралях региона, а также участии русских инструкторов-пограничников для укрепления безопасности рубежей с соседними Иорданией и Израилем.

Ряд арабских политических обозревателей при этом сомневались в положительном принятии решения по данной просьбе Дамаска в силу скованности сил Москвы, задействованных в военной операции на Украине, а также возможным несогласием Израиля. Судя по всему, российское руководство «вежливо и с присущей ему настойчивостью» уведомило Тель-Авив о намерении восстановления русского военного присутствия на юге Сирии. Подтверждением тому может служить состоявшаяся 19 ноября инспекционная поездка премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на оккупированные сирийские Голанские высоты, в ходе которой он побывал на израильских позициях на высотах Джабаль аш-Шейх.

Следует напомнить о том, что благодаря российским военным южный регион САР к августу 2018 года был окончательно освобожден от многочисленных вооруженных формирований Исламского государства, боевики которых на протяжении длительного времени творили бесчинства по отношению к местному населению. После освобождения от них русские добились от прежних центральных властей отвода отрядов про-иранских милиций в пустынные районы, тем самым обеспечив безопасность местного населения.

Задачи по восстановлению мира в данном регионе выполняли на ротационной основе батальоны Российской Гвардии от республик Чечни и Ингушетии, деятельность которых вызывала безусловный авторитет и всеобщее уважение не только у простого мирного населения и местных органов власти, но и российских противников из числа непримиримой оппозиции.

С большой степенью уверенности можно предполагать, что возобновление деятельности Росгвардии на юге Сирии не встретит протестной реакции со стороны всех сторон: центральные власти в Дамаске смогут вывести из региона бывших боевиков, направленных сюда в период обострения отношений с местными друзскими отрядами самообороны и продолжить начатую летом этого года операцию по зачистке территории от лиц-производителей и распространителей химических наркотических препаратов.

Русское присутствие, без сомнения, только укрепить безопасность приграничных с Иорданией и Израилем районов путем обеспечения контроля над транспортным сообщением по периметру и внутри данного региона. Тесное взаимодействие русских с местными органами правопорядка, как это было раньше, позволит усилить борьбу с бандформированиями и уголовными элементами, которые в последнее время активизировали противоправные действия в отношении населения и представителей местной власти.

Идею правительства поддерживают аккредитованные в Дамаске дипломатические представительства арабских стран. При этом особое место занимает посольство Саудовской Аравии, резко осудившее визит на оккупированную сирийскую территорию Биньямина Нетаньяху.

Поддержку сирийско-российского решения по югу высказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, заявив, что «военное присутствие России на юге Сирии обеспечит спокойствие Израиля и создаст условия для вывода его войск из районов, захваченных после прихода в Дамаске новых властей».

Развертывание в южных провинциях САР российского воинского контингента и его деятельность укрепят авторитет и влияние Москвы в этой стране, что будет содействовать принятию в Дамаске положительного решения о продлении деятельности российских военных объектов в Тартусе и Хмеймим.