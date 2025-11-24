Политолог Журавлев об отмене антироссийских санкций

Может ли Россия рассчитывать на то, что санкции будут сняты с нее достаточно быстро, если будет принят план мирного урегулирования на Украине? Это очень сложный вопрос, поскольку всегда, когда дело касалось санкций (это было и в 70-е и 80-е годы прошлого века) американцы говорили – мы согласны, но Конгресс должен принять решение. На практике Конгресс никогда никуда не спешил. Много лет после нормализации отношений России и США продержалась знаменитая поправка Джексона-Вэника. Можно предположить, что так будет и сейчас. Американцам санкции нужны из политических соображений, никаого серьезного товарооборота у них с нами нет. Что касается европейцев, то здесь зеркальная ситуация. Снятие санкций нужно им самим, потому что экономика Европы сейчас в очень тяжелом состоянии. С другой стороны, идеологическая чистота для нынешнего политического класса ЕС важнее экономических преференций. Победит ли здравый смысл? Не факт. Европа сегодня – более последовательный противник России чем Америка. Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" научный руководитель Института региональных, доцент Финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.