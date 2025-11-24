Мнение: в плане США нет гарантий выполнения этого плана Украиной

План по урегулированию украинского конфликта, предложенный США, теоретически выполним. Теоретически он может устроить и Россию. Остается только один вопрос: а кто будет гарантировать выполнение этого плана Украиной? Мы к чему-то придем, мы определим границы, выстроим отношения, Россия даже что-то заплатит, но что помешает Украине, когда она накопит патроны и снаряды, через пару лет разорвать этот мир и начать войну с начала? Идеология там осталась та же, представление о России осталось то же, союзники Украины остались те же – ничего не меняется. Просто война прекращается на какое-то время. Если американцы смогли бы объяснить, как они гарантируют то, что Украина больше ничего не сделает – тогда это был бы вполне приемлемый план. Если нет, то – нет. Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" научный руководитель Института региональных, доцент Финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.