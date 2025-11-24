Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
24 ноября 2025 / 12:31
КОТИРОВКИ
USD
24/11
79.0246
EUR
24/11
90.5625
Новости часа
Мнение: в плане США нет гарантий выполнения этого плана Украиной Политолог Журавлев об отмене антироссийских санкций
Москва
24 ноября 2025 / 12:31
Котировки
USD
24/11
79.0246
0.0000
EUR
24/11
90.5625
0.0000
Мнение: в плане США нет гарантий выполнения этого плана Украиной
Мнение: в плане США нет гарантий выполнения этого плана Украиной
24 ноября 2025 / 11:20
Политолог Журавлев об отмене антироссийских санкций
Политолог Журавлев об отмене антироссийских санкций
24 ноября 2025 / 10:54
Совпадает ли план Трампа по Украине с целями России? Мнение
Совпадает ли план Трампа по Украине с целями России? Мнение
22 ноября 2025 / 09:59
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Украина / Безопасность / Кризис на Украине / Геополитика
Безопасность
Мнение: в плане США нет гарантий выполнения этого плана Украиной
24 ноября 2025 / 11:20
План по урегулированию украинского конфликта, предложенный США, теоретически выполним. Теоретически он может устроить и Россию. Остается только один вопрос: а кто будет гарантировать выполнение этого плана Украиной? Мы к чему-то придем, мы определим границы, выстроим отношения, Россия даже что-то заплатит, но что помешает Украине, когда она накопит патроны и снаряды, через пару лет разорвать этот мир и начать войну с начала? Идеология там осталась та же, представление о России осталось то же, союзники Украины остались те же – ничего не меняется. Просто война прекращается на какое-то время. Если американцы смогли бы объяснить, как они гарантируют то, что Украина больше ничего не сделает – тогда это был бы вполне приемлемый план. Если нет, то – нет. Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" научный руководитель Института региональных, доцент Финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.
Мнение: в плане США нет гарантий выполнения этого плана Украиной
Мнение: в плане США нет гарантий выполнения этого плана Украиной
Политолог Журавлев об отмене антироссийских санкций
Политолог Журавлев об отмене антироссийских санкций
Совпадает ли план Трампа по Украине с целями России? Мнение
Совпадает ли план Трампа по Украине с целями России? Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
10:22
ABC: делегация США намерена провести отдельную встречу с коллегами из РФ по Украине
10:09
Антироссийские санкции не окажут влияние на рынок нефти – эксперт
21:45
Путин: Россия готова к решению проблем мирным путем
21:33
Трамп: Украина "в скором времени" потеряет еще больше контролируемых территорий
21:15
Путин подтвердил получение Россией плана США по Украине
20:46
Зеленский в обращении заявил, что намерен предлагать альтернативы плану США
20:30
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 79%
20:16
ANP: картина Ван Гога продана на аукционе в Нью-Йорке за $62,7 млн
19:59
CNN: США нацелены на мирное соглашение между Россией и Украиной до конца года
19:46
Reuters: в Индии умерли 24 ребенка после приема сиропа от кашля
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения