ABC: делегация США намерена провести отдельную встречу с коллегами из РФ по Украине

Делегация США намерена организовать отдельную встречу с коллегами из РФ по вопросу урегулирования украинского конфликта. Об этом информировал телеканал ABC, ссылаясь на американского чиновника.

Отмечается, что детали, касающиеся места проведения возможных переговоров, не приводятся.