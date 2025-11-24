Мнение: в плане США нет гарантий выполнения этого плана Украиной
24 ноября 2025 / 11:20
24 ноября 2025 / 10:54
22 ноября 2025 / 09:59
Политика
ABC: делегация США намерена провести отдельную встречу с коллегами из РФ по Украине
24 ноября 2025 / 10:22
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Делегация США намерена организовать отдельную встречу с коллегами из РФ по вопросу урегулирования украинского конфликта. Об этом информировал телеканал ABC, ссылаясь на американского чиновника.
Отмечается, что детали, касающиеся места проведения возможных переговоров, не приводятся.