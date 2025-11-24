Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
24 ноября 2025 / 14:03
24 ноября 2025 / 11:20
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Безопасность
Figaro: во Франции могут ввести добровольную военную службу
24 ноября 2025 / 10:42
Figaro: во Франции могут ввести добровольную военную службу
© Manon Cruz, Pool via AP/ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон может объявить 27 ноября об учреждении добровольной военной службы в стране, пишет газета Le Figaro.

"Данный проект изучается уже несколько месяцев в контексте безопасности в мире на фоне неопределенности и усиливающейся напряженности", - сказал он, выступая на полях саммита Группы двадцати (G20) в Йоханнесбурге.

Как отмечается, решение разрабатывается уже несколько месяцев. Официальных сведений о том, что введение добровольной службы будет объявлено 27 ноября, к настоящему времени нет.

Министерство вооруженных сил Франции в ответ на запрос агентства AFP не стало комментировать детали касательно продолжительности и стоимости возможной программы, а также числа ее участников.

Согласно информации источников газеты, рассматривается ежегодный набор от 10 тыс. до 50 тыс. человек. По данным французских СМИ, такая служба может продлиться до 10 месяцев, а оплата будет в размере нескольких сотен евро. 

