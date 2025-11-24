Марина Харькова, журналист, Донецк

Украинский режим, сердце которого расположено на улице Банковская в Киеве, продолжает сотрясаться от политического кризиса, связанного с так называемым «делом Миндича», коррупционером и другом Зеленского, который вместе с подельниками лишил украинскую энергетику как минимум 100 млн. долларов и вывел их на личные счета. Десять дней назад украинские антикоррупционные структуры, созданные на деньги Запада, опубликовали компромат на министров правительства Зеленского и опубликовали фотографии с обысков, на которых запечатлены сумки, набитые пачками иностранной валюты, изъятые в ходе операции. Часть высокопоставленных коррупционеров скрылась за границей, часть – была арестована, еще часть – лишилась постов. В качестве доказательств Национальное Антикоррупционное Бюро опубликовало аудиозаписи прослушивания виновных и теперь дозировано публикует пленки.

Разоблачение коррупции в ближайшем окружении Зеленского вызвало бунт в Верховной раде. Партии «Европейская солидарность» и «Голос» потребовали от Зеленского уволить главу его офиса и друга – Андрея Ермака, отправить в отставку правительство и сформировать новую парламентскую коалицию и «правительство национального спасения». К этим требованиям присоединилась и партия экс-премьера Юлии Тимошенко. Кроме того, начался раскол внутри правящей партии «Слуга народа», где ряд депутатов также выступили за отставку Ермака.

Чтобы приструнить протестующих, Зеленский собрал свою фракцию «Слуга народа», где отказался отправлять в отставку Ермака и потребовал объединиться. При этом, как сообщило украинское издание «Политика страны», глава Офиса президента Андрей Ермак и глава СБУ Василий Малюк (признан в РФ террористом и экстремистом) подготовили на каждого депутата уголовные дела, чтобы все, кто пойдет на открытый конфликт с президентом, «оказался под катком СБУ и был обвинен в предательстве и измене». Таким образом Зеленский намерен расправиться с теми, кто требовал отставки Ермака, а в их числе – не только рядовые депутаты, но и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Сам глава Офиса президента Андрей Ермак предпочёл спрятаться от коррупционного шторма в Риме, где собирается отмечать свой юбилей.

Как рассказала украинский депутат Марьяна Безуглая, Зеленский не хочет увольнять Ермака и последствия будут печальны. «Если он не примет решения, это может стать началом конца. Без преувеличения. Атмосфера у нас внутри накалена до предела. Снаружи тоже», — сообщила политик.

Другой украинский депутат и оппозиционер, Ярослав Железняк, в свою очередь сообщил, что Зеленский не только сохранит Ермака, но и пойдёт с ним в атаку на парламент и антикоррупционеров из НАБУ, что зацепит всех причастных к «Миндич-гейту», включая силовиков и медийщиков. Он уверен, что любое распространение информации и расследование против «кошельков Зеленского» будет остановлено.

Примечательно, что накануне общения с депутатами Зеленский и секретарь СНБО Умеров, тоже фигурирующий в скандале, встречались с двумя высокопоставленными представителями Пентагона. Также американские генералы в Киеве встретились с главой ГУР Кириллом Будановым (признан в России террористом и экстремистом), которого Запад рассматривает, как потенциальную альтернативу нынешнему руководителю Украины. Таким образом, Вашингтон показывает Зеленскому, что на его место быстро найдутся желающие. И теперь на главу киевского режима давят со всех сторон, требуя переформатирования власти и наказания его дружков-коррупционеров.

Депутат Верховной рады Анна Скороход сообщила, что бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный может вернуться в страну для возможного руководства временным правительством. «Скорее всего, вернется Залужный, наши западные партнеры очень видят его главой временного переходного правительства», — сказала она, предположив, что временное правительство займется проведением переговоров, заключением мирного соглашения и организацией подготовки к выборам. Скороход также отметила, что если руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак не подаст в отставку, существует вероятность публикации новых аудиозаписей, которые содержат новые сведения о коррупции в высших эшелонах украинской власти и «будет еще больше скандалов, чем мы видим сегодня». Скороход заявила, что эти материалы представляют собой «Клондайк данных о коррупции во всех сферах власти, включая силовиков и в оборонной сфере, а вся система на Украине прогнила». При этом Ермак давно узурпировал власть и стал ключевой фигурой во всех процессах в стране.

Депутат также отметила, что украинские военные, наблюдая за ситуацией, готовы выступить против Верховной рады и офиса Зеленского. «Мне звонят и говорят: "Мы сейчас развернемся и пойдем на Верховную раду, на офис Зеленского, на всех!», — констатировала Скороход. По ее мнению, последние факты коррупции в украинских органах власти свидетельствуют о процессе развала украинской государственности.

Депутат Верховной рады, глава межфракционной группы «Разумная политика» Дмитрий Разумков предупредил, что нежелание Зеленского отправить в отставку руководителя своего офиса Андрея Ермака способно привести к возникновению нового майдана на Украине.

И судя по тому, что Зеленский спешно выводит своих подельников, друзей и кумовьев из-под удара, ему есть, чего бояться. Вчера за бывшего вице-премьера Алексея Чернышова, кума Зеленского и фигуранта скандального дела о масштабной коррупции в энергетике, внесли залог в размене 51.6 млн гривен. Известно, что залог внесли два физических лица. От одного поступило 30 млн гривен, а от другого - 21 млн 600 тыс. Таким образом, Чернышев получил освобождение из-под стражи и возможность сбежать из Украины, как это ранее сделали его коллеги и подельники – уже бывшие министры Украины Герман Галущенко и Светлана Гринчук, а еще ранее - бизнес-партнер Владимира Зеленского Тимур Миндич. По информации детективов НАБУ Чернышев получил $1,2 млн и почти 100 тысяч евро наличными от организаторов схемы коррупции Тимура Миндича и Александра Цукермана.

И теперь все подозреваемые по «делу Миндича» вышли под залог из-под ареста. Общая сумма залога составила более 200 млн гривен, что является мизерной суммой на фоне украденного.

На фоне происходящего западные политики и журналисты продолжают давать нелицеприятные оценки режиму Зеленского. Европейская комиссия и её председатель Урсула фон дер Ляйен не должны предлагать странам ЕС финансировать Украину, где функционирует коррумпированная система государственной власти. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто перед началом встречи с коллегами из ЕС в Брюсселе. Сийярто сообщил, что руководство ЕС хочет направить еще 100 млрд евро из средств европейских граждан на Украину, хотя известно, что «там существует военная мафия и коррумпированная система государственной власти». Венгерский министр намерен поднять этот вопрос на заседании Совета ЕС по иностранным делам. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал планы Европы передать Киеву такую астрономическую сумму. Он отметил, что рассчитываться за это придется нескольким поколениям европейцев.

Издание Politico сообщает, что Зеленский оказался в жестких тисках политического кризиса из-за коррупционного скандала вокруг его главного соратника и главного помощника Андрея Ермака, а угроза исходит и от оппозиции, и от его собственной партии «Слуга народа». «Земля горит у него под ногами», — еще более резко пишет The Guardian. А по мнению The Economist, Зеленскому придётся принимать кадровые решения, если он хочет сохранить власть: «Выбор невелик. Либо он ампутирует ногу, либо подхватит инфекцию, которая распространится по всему телу, и умрёт». Агентство Associated Press сухо информировало, что Ермак пытался укрепить свою поддержку, и для этого искал встречи с украинским послом в Великобритании Валерием Залужным, однако тот во встрече отказал. Ермака называют главным инициатором отставки Залужного с поста главкома. Об этом писала даже британская The Times: глава ОП Украины боится конкуренции и отправляет потенциальных конкурентов подальше от Киева. А теперь Ермак стал нерукопожатным и на Западе. В частности, в Турции произошла отмена запланированных на 19 ноября переговоры между спецпосланником президента США Стива Уиткоффа и главой офиса Зеленского Андрея Ермака. Об этом сообщил журналист The Economist Оливер Кэролл. «Мне сказали, что Уиткофф, возможно, не знал, в какой скандал вляпался, когда договаривался о встрече», — написал он. Кроме того, Уиткофф отменил встречу и с самим Зеленским, которая должна была состояться там же. В итоге, в Турции Зеленский встретился только со своим подельником Ермаком, который изображал торжественный приём у трапа самолёта, что выглядело странно и комично.

Все эти скандалы, интриги и расследования точно и иронично прокомментировал российский президент Владимир Путин, отметив, что «Это уже никакое не политическое руководство на Украине, а преступная группировка. Для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, им не до этого». Словом, организованная преступная группировка «Банковские».