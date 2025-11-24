Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Мнение: в плане США нет гарантий выполнения этого плана Украиной
24 ноября 2025 / 11:20
Политолог Журавлев об отмене антироссийских санкций
24 ноября 2025 / 10:54
Совпадает ли план Трампа по Украине с целями России? Мнение
22 ноября 2025 / 09:59
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Политика
МИД КНР: сотрудничество Пекина и Москвы направлено на мирный глобальный порядок
24 ноября 2025 / 10:59
МИД КНР: сотрудничество Пекина и Москвы направлено на мирный глобальный порядок
© AP Photo/ Andy Wong/ТАСС

Всеобъемлющее стратегическое сотрудничество Китая с Россией не нацелено против третьих стран и ориентировано на мирное глобальное развитие. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Пекин и Москва развивают двусторонние отношения и осуществляют прагматическое сотрудничество на основе принципов неприсоединения, отсутствия конфронтации и ненаправленности в отношении третьих сторон, способствуя глобальному мирному развитию", - отметила она в ходе брифинга, прокомментировав недавнее заявление главы дипслужбы ЕС Каи Каллас о России и Китае.

Некоторое время назад Каллас заявила, что Россия, Белоруссия, Китай и КНДР якобы меняют мировой порядок, и это вызывает у нее тревогу. По словам главы евродипломатии, состоявшийся 31 августа - 1 сентября саммит Шанхайской организации сотрудничества в городе Тяньцзинь продемонстрировал, что эти четыре страны "хотят вернуться к порядку, в котором власть и сила определяют, кто главный". 

Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
