Дилемма Эрдогана: курды или F-35

Юрий Веселов, военный обозреватель

На встрече Реджепа Эрдогана с Дональдом Трампом в начале осени американцы обещали снять политические, военные и экономические санкции с Турции, введенные после приобретения у России комплекса ПВО С-400 «Триумф».

Ограничения, прежде всего, предусматривавшие замораживание запрет на турецкое участие в производстве комплектующих и поставке Анкаре американских истребителей F-35, несмотря на совершенную ранее предоплату в размере 2 млрд. долларов, а также поставку крупной партии модернизированных истребителей F-16 на замену устаревших образцов.

В экономической области янки настояли на запрете МВФ предоставления финансовой помощи туркам и предложили ЕС продлить запрет на вступление Анкары в эту организацию. Обещания снизить рестрикции взамен на получение согласия турок принят в НАТО Швецию и Финляндию американцы не выполнили.

Вместе с тем Эрдоган в принципе не поддался мощному американскому и европейскому давлению об увеличении военной помощи Украине: поставкам крупных партий артиллерийских боеприпасов, артиллерийских систем, передовых беспилотных летательных аппаратов, танков, БТР и другого военного имущества. Турецкий президент, по неподтвержденным сведениям, также отказался от передачи американцам технической документации и отдельных изделий С-400, но согласился на предложение России временно отказаться от ключей ввода на боевое дежурство российских комплексов, которые уже несколько лет находятся на турецких складах длительного хранения.

Однако янки проявляют в последнее время усиливающиеся опасения судьбой сирийских курдов, вооруженные формирования которых считаются в Турции вне закона из-за их идеологической близости к запрещенной Рабочей партии Курдистана. Отряды сирийских курдов, получившие наименование Сирийских демократических сил (СДС) были созданы Пентагоном в 2016 году и составили основу сухопутных сил созданной США так называемой «западной коалицией» для борьбы с Исламским государством. В течение почти трех лет курды успешно громили ИГИЛ (запрещенная в России международная мусульманская террористическая группировка) сначала в Ираке, а затем в Сирии.

СДС и сейчас является основным союзником Пентагона в регионе, и лишь только США препятствуют развязыванию Турцией масштабных военных действий против сирийских курдских формирований. Новые сирийские власти 10 марта подписали с СДС соглашение о нормализации отношений, по которым курды обязались передать под контроль Дамаска все без исключения удерживаемые месторождения нефти и газа на северо-востоке страны, распространить суверенитет сирийского правительства на подконтрольные районы.

Но соглашение пока не действует по причине разногласий о будущем вооруженных формирований СДС: курды соглашаются на принятие их боевых отрядов в состав национальных вооруженных сил, однако категорически отказываются от их разоружения и первоначального роспуска. Скорее всего, их руководство придерживается предложения, выдвинутого прежним режимом Башара Асада о включении СДС в состав регулярной армии с вменением им задач по охране и обороне государственной границы с Турцией и Ираком на севере и северо-востоке Сирии.

Курдское военно-политические руководство настаивает также на предоставлении им больших социальных и экономических преференций – равноправном участии курдов в органах законодательной и исполнительной власти, закреплении прав на использовании сельскохозяйственных земель, водных ресурсов и ряда объектов инфраструктуры. Кроме того, курды будут добиваться вывода турецкой армии из северо-западного региона Африн.

Это и другое затрудняет урегулирование обстановки на севере Сирии. Вполне естественно, администрация Трампа кровно заинтересована в сохранении СДС в качестве своего регионального военного союзника. Тем более, что американцы стремятся «установить рамки» турецкого влияния в арабской стране и регионе в целом, несмотря на стратегические отношения в рамках НАТО. В последнее время именно под давлением Белого дома Эрдоган был вынужден на некоторые уступки турецких курдов, и согласиться на диалог с лидером РПК Оджаланом, отбывающем пожизненное заключение в тюрьме.

Под давлением Вашингтона турки в значительной степени свернули провокационную деятельность по разжиганию конфликтных ситуаций на севере Сирии, а американцы активизировали контакты с представителями турецкого правительства.

На встрече 11 ноября с главой турецкого внешнеполитического ведомства Хаканом Фиданом госсекретарь США Марко Рубио вновь уведомил своего визави о намерении Дональда Трампа передать в конгресс предложение об отмене антитурецких санкций. Если американской правительство даст положительное решение, то США разморозят первоначальный турецкий взнос, приступят к поставкам истребителей F-35 и F-16. Вполне естественно, в обмен на американские интересы в отношении СДС.