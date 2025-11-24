Олимпийский чемпион Никита Симонян умер на 100-м году жизни

Олимпийский чемпион 1956 года по футболу в составе сборной СССР Никита Симонян скончался в возрасте 99 лет. Об этом сообщил председатель комитета ветеранов футбола Российского футбольного союза (РФС) Александр Мирзоян в беседе с ТАСС.

"Никита Симонян умер. В четверг он плохо себя почувствовал, госпитализировали в больницу. И вот он ушел из жизни", - сказал собеседник агентства.

По ходу карьеры Симонян выступал за московские "Крылья Советов" и "Спартак", в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза - кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром в истории "Спартака" (160 голов). В 1956 году в составе сборной СССР он стал победителем Олимпиады в Мельбурне. Завершил профессиональную карьеру в 1959 году.

Позднее Симонян был главным тренером "Спартака", ереванского "Арарата", одесского "Черноморца" и сборной СССР. С 1992 по 1998 год он занимал должность первого вице-президента РФС . Затем был избран на должность вице-президента организации, которую занимал до конца жизни.

12 октября Симоняну исполнилось 99 лет. 10 октября президент РФ своим указом присвоил ему звание Героя Труда.