Председательство Южно-Африканской Республики в Группе двадцати (G20) представляет собой историческое событие, оно способствовало укреплению многостороннего сотрудничества в мире. С таким заявлением выступил президент ЮАР Сирил Рамапоса в еженедельном обращении к нации, текст которого представлен его администрацией.

"ЮАР может гордиться успехами своего председательства в Группе двадцати и достижением странами-членами соглашения по сложным и важным вопросам. Это исторический вклад, который внесли все южноафриканцы", - подчеркнул он.

Глава государства обратил внимание, что ЮАР построила свое председательство в G20 на основе принципов равенства, солидарности и устойчивого развития.

"В то время как некоторые пытались посеять разногласия и спровоцировать поляризацию между странами, мы укрепили наши общечеловеческие ценности. Мы способствовали сотрудничеству и доброй воле", - подчеркнул Рамапоса.

По его словам, лидеры стран "двадцатки" согласились с необходимостью наращивания глобальных инвестиций в борьбу с изменением климата. "Это будет иметь решающее значение для ЮАР, так как мы осуществляем справедливый энергетический переход к низкоуглеродной экономике. В рамках G20 мы согласились с необходимостью расширения мер по предупреждению стихийных бедствий. Мы добились международного соглашения о новом подходе к критически важным минералам, чтобы они стали источником процветания и устойчивого развития в производящих их странах", - указал президент.

В работе саммита G20, который прошел в Йоханнесбурге 22 - 23 ноября приняли участие все страны - члены группы кроме США, которые бойкотировали саммит из-за несогласия с повесткой дня. С 1 декабря 2025 года председательство в G20 переходит к Соединенным Штатам.