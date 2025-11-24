Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет

Мнение: в плане США нет гарантий выполнения этого плана Украиной
24 ноября 2025 / 11:20
Экономика
24 ноября 2025 / 11:59
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 24 ноября отметился ростом ключевых индексов. Курс юаня перешел к снижению после роста в начале торгов.
По состоянию на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС демонстрировали рост на 0,77% и торговались на уровне 2 705,66 и 1 078,58 пункта соответственно. Курс юаня рос на 1,95 копейки и находился на отметке в 11,109 рубля.
К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост до 2 704 пунктов (+0,71%), индекс РТС составлял 1 077,92 пункта (+0,71%). Вместе с тем курс юаня опускался до 11,052 рубля (-3,8 копейки).