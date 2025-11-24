Киев может нарушить любые договоренности

В Швейцарии в воскресенье прошли встречи украинской делегации с европейскими партнерами и американской стороной, на которых обсуждались шаги по прекращению конфликта.

Делегации США и Украины на встрече согласовали большую часть из предложенного Вашингтоном плана мирного урегулирования, состоящего из 28 пунктов, утверждает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники.

Несколько пунктов оставлены для обсуждения на встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в том числе об отказе Украины от части территорий и закрепление в Конституции Украины отказа от вступления в НАТО. Дата встречи Трампа и Зеленского для согласования оставшихся пунктов плана не определена, хотя предварительно планируется, что она пройдет на этой или следующей неделе.

Американская администрация обещала учесть вопрос обеспечения безопасности стран Евросоюза и НАТО при принятии любого мирного соглашения по Украине, сообщило европейское издание Politico со ссылкой на дипломатов.

США считают переговоры по урегулированию украинского конфликта, состоявшиеся в Женеве, самыми продуктивными за все время контактов, заявил госсекретарь Марко Рубио на пресс-конференции по итогам встречи. Он считает, что конфликт на Украине будет завершен "очень скоро" благодаря достигнутому на переговорах "существенному прогрессу".

Согласно американскому плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным.

Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.

Доцент Департамента международных отношений ВШЭ Андрей Суздальцев отмечает, что «прошедшие консультации ряд вопросов не решили. В частности, вопрос об уступках территорий в любом формате де-факто, а тем более де-юре. Этот вопрос отдан на рассмотрение украино-американского саммита, и Зеленский собирается лететь в Вашингтон. А в принципе на консультациях стороны согласовали вопросы по численности ВСУ и вопросы по судьбе Запорожской АЭС, что очень странно потому, что станция находится в руках России. Согласовали обмен пленных, и видимо будет доминировать версия Зеленского «всех на всех» и возвращение осужденных. Это очень важно для них потому, что часть пленных, замешанных в военных преступлениях, находится в тюрьмах России, и Киев требует, чтобы Россия их отдала. Россия уже отдавала в 2022 году тех «азовцев», которые были взяты в плен в Мариуполе.

Но вопросы о территориях, санкциях, а также репарациях не решены и перенесены на переговоры Трампа и Зеленского. К тому же стало известно, что появился второй план. И если первый план из 28 пунктов – это вариант перемирия, на котором последний год настаивал Запад, Европа и Вашингтон, то второй план - это подкорректированный план Зеленского 2022 года, который подразумевает капитуляцию России. Хотя условия мира диктует победитель, но в данном случае они, проиграв, все считают, что Европа и Киев могут настаивать на своих условиях. Поэтому пока мира нет».

Тем не менее, эксперт считает, что «удастся выдержать жесткие сроки принятия этого документа Киевом, на которых настаивают США потому, что Зеленский уже говорит примирительные вещи. Но он будет давить на Вашингтон, чтобы территории не отдавать. Поэтому Зеленский примет этот план с изменениями, но при этом у нас есть опыт, что Украина, подписывая договоры и соглашения, никогда их не выполняла. Так что он может согласиться на территориальные изменения, но ничего не сделает, и при этом будет открыто говорить на Украине, какой он молодец, всех обманул, и там будут очень рады, что он всех обманул. Поэтому обмануть надо будет Москву, и естественно, Вашингтон, и я не исключаю, что согласятся на план, но ничего не сделано не будет».