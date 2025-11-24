Трамп разместил ИИ-картинку с собой на троне

Президент США Дональд Трамп разместил в Truth Соц. сети сгенерированное искусственным интеллектом (ИИ) изображение, где он представлен сидящим на троне.

Глава Белого дома выложил скриншот публикации одного из пользователей соцсети X. На картинке Трамп изображен в позолоченных доспехах, а у его ног находятся двое мужчин и женщина со склоненными головами.

При этом изображение сопровождается подписью: "Никто не избежит его правосудия".