Политика
Трамп разместил ИИ-картинку с собой на троне
24 ноября 2025 / 12:25
© Donald J. Trump/ Truth Соц. сети/ТАСС
Президент США Дональд Трамп разместил в Truth Соц. сети сгенерированное искусственным интеллектом (ИИ) изображение, где он представлен сидящим на троне.
Глава Белого дома выложил скриншот публикации одного из пользователей соцсети X. На картинке Трамп изображен в позолоченных доспехах, а у его ног находятся двое мужчин и женщина со склоненными головами.
При этом изображение сопровождается подписью: "Никто не избежит его правосудия".