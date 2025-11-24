Большинство россиян потратят на подарки ко Дню матери до 5 тыс. рублей

Более 70% опрошенных жителей России планируют потратить на подарок ко Дню матери до 5 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования платежного сервиса "Апельсин", передает ТАСС.

"Большинство (74%) россиян планируют потратить на подарок до 5 тыс. рублей. Почти четверть (24%) рассчитывают на сумму от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Еще 2% готовы выделить более 15 тыс. рублей", - следует из материалов исследования.

Как отмечается, 80% респондентов считают подарок для матери наиболее значимым, чем для других членов семьи, поэтому готовы выделить на него больший бюджет. Согласно результатам опроса, 27% граждан не планируют дарить подарок на День матери, еще 34% ограничатся устным поздравлением.

При это наибольшую популярность сохраняют традиционные подарки - цветы, сладости и открытки - их выбирают 68% опрошенных. К практичным подаркам - гаджетам и бытовой технике - склоняются 25% респондентов. Еще 7% сограждан планируют дарить поездки, мастер-классы или фотосессии.

Опрос проводился среди 4 тыс. россиян в возрасте от 18 до 60 лет из городов и районов с населением от 100 тыс. человек по всей стране.