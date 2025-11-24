Румыния в ночь на 24 ноября подняла в воздух четыре истребителя

Два истребителя Eurofighter Typhoon немецких ВВС и два истребителя F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии были подняты по тревоге в ночь на понедельник с целью наблюдения за воздушной обстановкой на украинской границе. Соответствующее сообщение распространило Министерство национальной обороны Румынии.

"Система радиолокационного контроля выявила воздушные цели по направлению украинского города Измаила, и два самолета Eurofighter Typhoon германских союзников из состава усиленной боевой службы воздушной полиции НАТО были подняты в воздух для наблюдения за воздушной обстановкой. В 01:45 (00:45 мск) после обнаружения воздушных целей в 30 км севернее острова Змеиный два самолета F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии получили приказ на взлет", - следует из заявления военного ведомства, размещенного на сайте.

Уточняется, что проникновение воздушных объектов на территорию Румынии подтверждено не было. Все истребители вернулись на 57-ю авиабазу Михаил-Когэлничану (уезд Констанца) и 86-ю авиабазу в Борче (уезд Кэлэраш).