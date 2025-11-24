Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
24 ноября 2025 / 15:35
КОТИРОВКИ
USD
24/11
79.0246
EUR
24/11
90.5625
Новости часа
Международные институты эпохи глобализации уходят в прошлое. Мнение Российские ВС освободили Затишье в Запорожской области
Москва
24 ноября 2025 / 15:35
Котировки
USD
24/11
79.0246
0.0000
EUR
24/11
90.5625
0.0000
Международные институты эпохи глобализации уходят в прошлое. Мнение
Международные институты эпохи глобализации уходят в прошлое. Мнение
24 ноября 2025 / 14:23
Мнение: в плане США нет гарантий выполнения этого плана Украиной
Мнение: в плане США нет гарантий выполнения этого плана Украиной
24 ноября 2025 / 11:20
Политолог Журавлев об отмене антироссийских санкций
Политолог Журавлев об отмене антироссийских санкций
24 ноября 2025 / 10:54
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Военная индустрия / Многополярный мир
Безопасность
Румыния в ночь на 24 ноября подняла в воздух четыре истребителя
24 ноября 2025 / 12:46
Румыния в ночь на 24 ноября подняла в воздух четыре истребителя
© Sean Gallup/ Getty Images/ТАСС

Два истребителя Eurofighter Typhoon немецких ВВС и два истребителя F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии были подняты по тревоге в ночь на понедельник с целью наблюдения за воздушной обстановкой на украинской границе. Соответствующее сообщение распространило Министерство национальной обороны Румынии.

"Система радиолокационного контроля выявила воздушные цели по направлению украинского города Измаила, и два самолета Eurofighter Typhoon германских союзников из состава усиленной боевой службы воздушной полиции НАТО были подняты в воздух для наблюдения за воздушной обстановкой. В 01:45 (00:45 мск) после обнаружения воздушных целей в 30 км севернее острова Змеиный два самолета F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии получили приказ на взлет", - следует из заявления военного ведомства, размещенного на сайте.

Уточняется, что проникновение воздушных объектов на территорию Румынии подтверждено не было. Все истребители вернулись на 57-ю авиабазу Михаил-Когэлничану (уезд Констанца) и 86-ю авиабазу в Борче (уезд Кэлэраш). 

Международные институты эпохи глобализации уходят в прошлое. Мнение
Международные институты эпохи глобализации уходят в прошлое. Мнение
Мнение: в плане США нет гарантий выполнения этого плана Украиной
Мнение: в плане США нет гарантий выполнения этого плана Украиной
Политолог Журавлев об отмене антироссийских санкций
Политолог Журавлев об отмене антироссийских санкций
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
13:45
Российские ВС освободили Затишье в Запорожской области
13:45
Reuters: DOGE досрочно прекратило существование
13:30
В Республике Сербской заявили о победе Карана на президентских выборах
13:27
Актер Удо Кир умер в возрасте 81 года
13:14
ЮАР готова передать председательство в Группе двадцати США
12:59
В Литве считают, что поспешили с открытием границы с Белоруссией
12:46
Румыния в ночь на 24 ноября подняла в воздух четыре истребителя
12:30
Большинство россиян потратят на подарки ко Дню матери до 5 тыс. рублей
12:15
Трамп разместил ИИ-картинку с собой на троне
11:59
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения