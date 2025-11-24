Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
24 ноября 2025 / 14:23
24 ноября 2025 / 11:20
24 ноября 2025 / 10:54
Международные институты эпохи глобализации уходят в прошлое. Мнение
24 ноября 2025 / 14:23

Председательство Южно-Африканской Республики в Группе двадцати (G20) стало историческим событием, оно способствовало укреплению в мире многостороннего сотрудничества. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса в еженедельном обращении к нации, текст которого распространен его администрацией.

"ЮАР может гордиться успехами своего председательства в G20 и достижением странами-членами соглашения по сложным и важным вопросам, - отметил он. - Это исторический вклад, который внесли все южноафриканцы".

"В то время как некоторые пытались посеять разногласия и вызвать поляризацию между странами, мы укрепили наши общечеловеческие ценности, - подчеркнул президент. - Мы способствовали сотрудничеству и доброй воле. Прежде всего, мы подтвердили, что наши общие цели перевешивают наши разногласия. Мы добились от международного сообщества четкого обязательства решить проблему высокого уровня задолженности, которая уменьшает расходы развивающихся экономик, включая нашу, на инфраструктуру, здравоохранение и образование".

Однако, президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на открытии саммита G20 в Йоханнесбурге, заявил: "Группа двадцати, вероятно, подходит к концу своего цикла. <...> Мы переживаем момент в нашей геополитике, когда нам очень трудно вместе за этим столом, включая членов, которые сегодня здесь не присутствуют, решать крупные международные кризисы. И нам трудно достичь общего стандарта в геополитической сфере. Существует риск, что G20 утратит смысл своего существования, если мы не сможем получить конкретные ответы".

В работе саммита G20, который прошел в Йоханнесбурге 22 - 23 ноября и стал заключительным мероприятием в рамках председательства ЮАР, участвовали все страны - члены группы кроме США, которые саммиту бойкот из-за несогласия с повесткой дня. С 1 декабря 2025 года председательство в "двадцатке" переходит к США. 

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отмечает, что «G20 был создан в самом конце 20-го века и начал работу в начале 21-го века. Это был формат договоренностей ведущих капиталистических экономик и ведущих экономик развивающихся стран об учете общих интересов в рамках устойчивого развития. Но никакого устойчивого развития давно нет, и говорить об этом бессмысленно. Согласование позиций между крупнейшими капиталистическими экономиками и экономиками развивающихся стран все более и более проблематично. Поэтому формат себя изживает как один из элементов глобализации. То же можно сказать, например, о климатическом саммите, который только что прошел в Бразилии. Зеленой экономики больше нет, и система климатических саммитов ООН тоже уходит. Поэтому все эти институты глобализации, все их мероприятия - скорее всего вчерашний день. Главное внимание к новым форматам, таким как БРИКС, например».  

Эксперт подчеркнул, что «сейчас будет расти роль новых объединений. Больше будет роль территориальных объединений, таких как ШОС, МЕРКАСУР, а потом на их основе будет принята некая форма международного согласования интересов. Возможно, это некий новый формат международного сотрудничества после ООН. Сначала договариваются страны, собравшиеся по территориальному принципу, а потом повестка обсуждается более широко. А ШОС и БРИКС может быть как один форматов подобных площадок».            

