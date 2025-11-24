Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
24 ноября 2025 / 15:35
24 ноября 2025 / 14:23
24 ноября 2025 / 11:20
24 ноября 2025 / 10:54
Политика
Политика
В Литве считают, что поспешили с открытием границы с Белоруссией
24 ноября 2025 / 12:59
В Литве считают, что поспешили с открытием границы с Белоруссией
© Денис Викторов/ ТАСС

Литва поспешила с открытием границы с Белоруссией. Такое мнение выразила в эфире национального радио LRT советник президента Аста Скайсгирите.

"Не надо было спешить с открытием границы и выставить больше условий. Так, например, чтобы на территории Литвы не было воздушных шаров с контрабандой из Белоруссии и были выпущены наши фуры", - отметила она.

Скайсгирите указала, что эти условия в качестве непременных вдвинуты не были. "Поэтому Белоруссия и дальше что хочет, то и делает", - указала она. Советник считает, что нужно вернуть Минск к пониманию того, что "для деэскалации ситуации необходимы усилия с обеих сторон".

Литва 29 октября в одностороннем порядке на месяц закрыла границу с Белоруссией якобы для борьбы с воздушной контрабандой табачной продукции с белорусской территории, которая, по утверждению Вильнюса, несет угрозу безопасности гражданской авиации. Минск, со своей стороны, прекратил пропуск литовских фур через границу и разместил их на платных стоянках. В результате в Белоруссии застряли более 1 тыс. литовских грузовиков.

20 ноября Литва открыла границу, но эти фуры все еще остаются на месте, а воздушные шары с контрабандой продолжают пересекать границу. 

