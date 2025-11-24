Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
24 ноября 2025 / 15:35
Москва
24 ноября 2025 / 15:35
Международные институты эпохи глобализации уходят в прошлое. Мнение
24 ноября 2025 / 14:23
Мнение: в плане США нет гарантий выполнения этого плана Украиной
24 ноября 2025 / 11:20
Политолог Журавлев об отмене антироссийских санкций
24 ноября 2025 / 10:54
/ Дальнее зарубежье / Политика / Саммит G-20 / Геополитика

Политика
Политика
ЮАР готова передать председательство в Группе двадцати США
24 ноября 2025 / 13:14
ЮАР готова передать председательство в Группе двадцати США
© Leon Neal/ Getty Images/ТАСС

Власти Южно-Африканской Республики готовы передать США председательство в Группе двадцати (G20), однако к настоящему моменту Претория не получила ответа от американского посольства на этот счет. С таким заявлением выступил министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Рональд Ламола.

"Если США хотят этого, мы открыты для контактов на должном уровне в МИД. Решать им. С нашей стороны мы передали эстафету", - отметил он в интервью газете The Sunday Times.

Некоторое время назад агентство Reuters со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Анну Келли информировало о том, что, по мнению Белого дома, ЮАР препятствует плавному переходу к США председательства в "двадцатке". Вашингтон ссылается на то, что президент ЮАР и председатель прошедшего в выходные в Йоханнесбурге саммита G20 Сирил Рамапоса настоял на декларации, посвященной вопросам климата, несмотря на несогласие США.

Позднее Рамапоса заявил, что на саммите G20 в Йоханнеcбурге не состоялась традиционная передача председательства в Группе двадцати США.

Соединенные Штаты должны занять пост председателя G20 1 декабря 2025 года на 12 месяцев. Президент США Дональд Трамп сообщил, что саммит "двадцатки" пройдет в 2026 году во Флориде.

