Актер Удо Кир умер в возрасте 81 года

Снимавшийся в Голливуде немецкий актер Удо Кир скончался на 82-м году жизни. Об этом информировал портал Variety.

Причины смерти не называются.

Согласно данным Variety, наибольшую известность актеру принесла работа с американским продюсером и художником Энди Уорхолом. Он испонил главные роли в фильмах "Кровь для Дракулы" (Blood for Dracula, 1974) и "Тело для Франкенштейна" (Flesh for Frankenstein, 1973).

Удо Кир также снимался в картинах датского режиссера Ларса фон Триера "Меланхолия" (Melancholia, 2011), "Догвилль" (Dogville, 2003) и "Танцующая в темноте" (Dancer in the Dark, 2000). Кроме того, актер появился в "Суспирии" (Suspiria, 1977) и "Модильяни" (Modigliani, 2004).