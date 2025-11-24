Международные институты эпохи глобализации уходят в прошлое. Мнение
24 ноября 2025 / 14:23
Мнение: в плане США нет гарантий выполнения этого плана Украиной
24 ноября 2025 / 11:20
Политолог Журавлев об отмене антироссийских санкций
24 ноября 2025 / 10:54
Общество
Актер Удо Кир умер в возрасте 81 года
24 ноября 2025 / 13:27
© Vivien Killilea/ Getty Images for Palm Springs International Film Festival/ТАСС
Снимавшийся в Голливуде немецкий актер Удо Кир скончался на 82-м году жизни. Об этом информировал портал Variety.
Причины смерти не называются.
Согласно данным Variety, наибольшую известность актеру принесла работа с американским продюсером и художником Энди Уорхолом. Он испонил главные роли в фильмах "Кровь для Дракулы" (Blood for Dracula, 1974) и "Тело для Франкенштейна" (Flesh for Frankenstein, 1973).
Удо Кир также снимался в картинах датского режиссера Ларса фон Триера "Меланхолия" (Melancholia, 2011), "Догвилль" (Dogville, 2003) и "Танцующая в темноте" (Dancer in the Dark, 2000). Кроме того, актер появился в "Суспирии" (Suspiria, 1977) и "Модильяни" (Modigliani, 2004).