Российские ВС освободили Затишье в Запорожской области

Отмечается, что подразделения группировки войск "Восток" в результате "активных наступательных действий" освободили населенный пункт Затишье в Запорожской области.