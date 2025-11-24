Международные институты эпохи глобализации уходят в прошлое. Мнение
24 ноября 2025 / 14:23
Мнение: в плане США нет гарантий выполнения этого плана Украиной
24 ноября 2025 / 11:20
Политолог Журавлев об отмене антироссийских санкций
24 ноября 2025 / 10:54
Безопасность
Российские ВС освободили Затишье в Запорожской области
24 ноября 2025 / 13:45
© Александр Река/ ТАСС
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Затишье в Запорожской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Отмечается, что подразделения группировки войск "Восток" в результате "активных наступательных действий" освободили населенный пункт Затишье в Запорожской области.