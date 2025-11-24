Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
24 ноября 2025 / 15:36
Международные институты эпохи глобализации уходят в прошлое. Мнение Российские ВС освободили Затишье в Запорожской области
Международные институты эпохи глобализации уходят в прошлое. Мнение
24 ноября 2025 / 14:23
Мнение: в плане США нет гарантий выполнения этого плана Украиной
24 ноября 2025 / 11:20
Политолог Журавлев об отмене антироссийских санкций
24 ноября 2025 / 10:54
Политика
В Республике Сербской заявили о победе Карана на президентских выборах
24 ноября 2025 / 13:30
© REUTERS/ Amel Emric/ТАСС

Правящая партия "Союз независимых социал-демократов" (СНСД) объявила о победе своего кандидата Синиши Карана на досрочных выборах президента Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) после обработки 95% бюллетеней.

"По итогам подсчета свыше 95% голосов кандидат от СНСД Синиша Каран набрал 208 988 голосов, это примерно на восемь с половиной тысяч голосов больше, чем у кандидата от оппозиционной Сербской демократической партии (СДП)", - следует из заявления, размешенного на странице партии в соцсети Х.

Голосование завершилось 23 ноября в 19:00 по местному времени (21:00 мск). Согласно данным Центральной избирательной комиссии БиГ, итоговая явка на выборах составила 35,78%. Главным соперником Карана стал представитель оппозиционной СДП Бранко Блануша.

