Reuters: DOGE досрочно прекратило существование

Ведомство по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), созданное Илоном Маском, было расформировано за восемь месяцев до окончания срока полномочий. Об этом агентству Reuters сообщил глава управления кадровой службы правительства США Скотт Купор.

По его словам, "такого ведомства не существует". DOGE больше не является "централизованной структурой", добавил собеседник агентства.

Уточняется, что многие функции прекратившего существование ведомства взяла на себя Служба по управлению персоналом (OPM).

Вскоре после инаугурации президент США Дональд Трамп анонсировал меры по сокращению госаппарата и борьбе с бюрократией. Он в том числе поручил Маску руководить работой ведомства по повышению эффективности работы правительства.