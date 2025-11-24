Бывший премьер Британии Кэмерон рассказал об излечении от рака

Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью газете The Times сообщил, что прошел курс лечения от рака предстательной железы.

Политик, возглавлявший правительство с 2010 по 2016 год, рассказал, что в 2024 году решил сделать скрининговый тест для раннего выявления заболевания простаты после того, как услышал по радио о том, что раннее выявление подобной проблемы увеличивает шансы излечения. При этом анализ и дополнительные тесты, проведенные бывшим лидером Консервативной партии подтвердили, что речь идет об онкологии.

После этого в июне текущего года Кэмерон прибег к "фокальной" терапии, при которой электрические импульсы для уничтожения раковых клеток подаются при помощи игл. Лечение оказалось эффективным. "Это было большое облегчение. Это был замечательный момент", - отметил 59-летний политик.

"Давайте будем честны: мужчины не очень любят обсуждать свое здоровье. Мы склонны все откладывать. Нам неловко говорить о таких вещах, как простата, поскольку это тесно связано с сексуальным здоровьем и всем остальным. Я подумал: раз уж это случилось со мной, то я должен высказать свою позицию и поддержать других", - указал он.

Вместе с тем бывший премьер выразил свою поддержку целевой программе скрининга мужчин на рак предстательной железы.