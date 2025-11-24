FT: Европа готовится к тому, что США оставят Украину без поддержки

Президент США Дональд Трамп может оставить Украину без поддержки. Об этом со ссылкой на европейского чиновника пишет газета Financial Times (FT).

"Мы, очевидно, готовимся к такому сценарию", - указал он. Собеседник издания отметил, что Трамп может лишить Киев поддержки из-за разочарования.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио в ходе общения с журналистами на проходивших в Женеве консультациях о плане урегулирования украинского кризиса заявил, что не исключает возможности разговора между Трампом и Владимиром Зеленским в ближайшие дни.

Вместе с тем CBS News со ссылкой на собственные источники информировал, что визит Зеленского в США обсуждался, однако его возможность будет зависеть от итогов двусторонних контактов в Женеве. Как заявили его собеседники, американский лидер выступает за достижение сделки до Дня благодарения, который в текущем году отмечается 27 ноября.