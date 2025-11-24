Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 345 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 345 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 345 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 98 278 беспилотников, 638 зенитных ракетных комплексов, 26 216 танков и других боевых бронемашин, 1 619 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 510 орудий полевой артиллерии и минометов, 47 531 единица специальной военной автомобильной техники.