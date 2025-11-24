Президент России посетит Киргизию 25-27 ноября

Президент России Владимир Путин совершит 25-27 ноября государственный визит в Киргизию. Об этом сообщил в Бишкеке заведующий отделом внешней политики администрации главы киргизского государства Сагынбек Абдумуталип.

"Визит состоится по приглашению президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и станет важным событием в развитии стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами. В рамках визита пройдут переговоры на высшем уровне, будут рассмотрены ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в рамках ЕАЭС, СНГ, ШОС и ОДКБ", - сказал он при общении с журналистами.

Абдумуталип уточнил, что особое внимание на переговорах будет уделено вопросам укрепления торгово-экономических связей, расширения инвестиционного и промышленного взаимодействия, развития военно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также региональной безопасности.

"По итогам визита планируется подписание совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов, направленных на углубление взаимодействия в торгово-экономической, финансовой и других сферах", - указал он.

Ожидается, что 27 ноября в Бишкеке также пройдет саммит ОДКБ.