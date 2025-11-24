Инициированный Германией, Францией и Великобританией "ответный" план урегулирования по Украине не исключает членство Украины в НАТО. Об этом сказано в проекте предложений этих трех стран, полный текст которых приводит агентство Reuters.

Согласно документу, "присоединение Украины к НАТО будет зависеть от консенсуса стран военного блока, которого нет". "НАТО соглашается не размещать на постоянной основе войска под своим командованием на Украине в мирное время", - следует из текста.

Отдельным пунктом указывается, что самолеты альянса "будут размещены в Польше".

Взамен России обещают после "подписания мирного соглашения" "созвать диалог РФ и НАТО", чтобы устранить "все озабоченности в сфере безопасности" и создать "деэскалационную среду для обеспечения безопасности и сотрудничества".