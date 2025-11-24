Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
24 ноября 2025 / 14:23
24 ноября 2025 / 11:20
24 ноября 2025 / 10:54
Трамп допустил, что в урегулировании на Украине "происходит что-то хорошее"
24 ноября 2025 / 15:43
© AP Photo/Эван Вуччи/ТАСС

Президент США Дональд Трамп допустил возможность перемен к лучшему в плане урегулирования конфликта на Украине.

"Неужели действительно возможен большой прогресс на мирных переговорах между Россией и Украиной? Не верьте, пока не увидите сами, но, возможно, происходит что-то хорошее", - указал американский лидер в Truth Соц. сети.

18:25
Большинство японцев поддерживают правительство в конфликте с КНР
16:46
Чемезов: ни одна страна не выпускает столько снарядов и авиабомб, сколько РФ
16:31
Путин и Эрдоган обсудили американский план по Украине
16:16
Туск: в ЕС считают неприемлемой часть пунктов мирного плана США по Украине
15:59
Число погибших при атаке БПЛА в Сызрани возросло до трех
15:43
Трамп допустил, что в урегулировании на Украине "происходит что-то хорошее"
15:30
Reuters: план "евротройки" не исключает членство Украины в НАТО
15:17
Президент России посетит Киргизию 25-27 ноября
14:57
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 345 беспилотников ВСУ
14:47
FT: Европа готовится к тому, что США оставят Украину без поддержки
