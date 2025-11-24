Международные институты эпохи глобализации уходят в прошлое. Мнение
24 ноября 2025 / 14:23
© AP Photo/Эван Вуччи/ТАСС
Президент США Дональд Трамп допустил возможность перемен к лучшему в плане урегулирования конфликта на Украине.
"Неужели действительно возможен большой прогресс на мирных переговорах между Россией и Украиной? Не верьте, пока не увидите сами, но, возможно, происходит что-то хорошее", - указал американский лидер в Truth Соц. сети.