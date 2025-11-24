Число погибших при атаке БПЛА в Сызрани возросло до трех

Число погибших при атаке БПЛА в Сызрани возросло до трех, еще два человека находятся в больнице. Соответствующее сообщение разместил мэр города Сергей Володченков в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в результате падения беспилотника 22 ноября в Сызрани два человека погибли, еще двое пострадали.

Володченков указал, что в понедельник еженедельное аппаратное совещание началось с минуты молчания в память о погибших при вражеской атаке БПЛА на промышленное предприятие города. "Это была самая массовая атака с начала СВО", - отметил он. Три человека погибли, двое получили ранения.

Мэр уточнил, что семьям погибших окажут необходимую помощь.

Он также сообщил, что поисковые работы на местах возможного падения БПЛА и их обезвреживание продолжается. Развлекательные мероприятия отменены.