Туск: в ЕС считают неприемлемой часть пунктов мирного плана США по Украине

Лидеры стран Европейского союза считают неприемлемыми некоторые из 28 пунктов плана США по урегулированию конфликта на Украине. На это обратил внимание премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам неформального саммита ЕС по Украине в Луанде.

"Поводов для ура-оптимизма мало. В рядах европейских лидеров существует абсолютное согласие, что над представленными несколько десятков часов назад 28 пунктами должна быть продолжена работа, часть из них неприемлема", - сказал он в ходе брифинга, трансляция которого велась на страницах его канцелярии в соцсетях.

Туск отметил, что европейских лидеров не устраивает пункт о сокращении численности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Вместе с тем он подчеркнул необходимость продолжения санкционного давления на Россию. Политик также указал, что из плана был исключен пункт о размещении в Польше истребителей стран НАТО в качестве одной из гарантий безопасности для Киева.

Ранее в понедельник в Луанде на полях саммита ЕС - Афросоюз состоялась неформальная встреча европейских лидеров по Украине. Главной ее темой стал мирный план по урегулированию российско-украинского конфликта, инициированный США.