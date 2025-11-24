Путин и Эрдоган обсудили американский план по Украине

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. О темах общения лидеров сообщает пресс-служба Кремля.

"Проведен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте предложений США по мирному урегулированию. Владимир Путин отметил, что эти предложения в том варианте, с которым мы ознакомились, идут в русле обсуждений на российско-американской встрече в верхах на Аляске и в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что глава российского государства в разговоре вновь подтвердил заинтересованность Москвы в политико-дипломатическом разрешении украинского кризиса.

"Реджеп Тайип Эрдоган выразил намерение оказывать всяческое содействие переговорному процессу и готовность и далее предоставлять в этих целях стамбульскую площадку", - указали в пресс-службе.

Кроме того, собеседники условились активизировать российско-турецкие контакты по украинскому досье на различных уровнях. "Рассмотрена актуальная тематика двустороннего сотрудничества с акцентом на дальнейшее расширение торгово-инвестиционных связей и реализацию стратегически значимых проектов в сфере энергетики", - следует из сообщения.

Вместе с тем стороны договорились и дальше поддерживать контакты на регулярной основе. "Президент Турции поделился впечатлениями по итогам своей поездки на саммит Группы двадцати в Йоханнесбурге и встреч с главами ряда стран-участниц", - добавили в Кремле.

Накануне США и Украина провели консультации по "мирному плану" Вашингтона, включающему 28 пунктов. По данным западных СМИ, США и другие страны должны признать суверенитет РФ над Крымом, Донбассом и другими территориями. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. План также предусматривает отмену антироссийских санкций и создание демилитаризованной зоны.