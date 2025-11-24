Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
24 ноября 2025 / 18:39
КОТИРОВКИ
USD
24/11
79.0246
EUR
24/11
90.5625
Новости часа
Большинство японцев поддерживают правительство в конфликте с КНР Чемезов: ни одна страна не выпускает столько снарядов и авиабомб, сколько РФ
Москва
24 ноября 2025 / 18:39
Котировки
USD
24/11
79.0246
0.0000
EUR
24/11
90.5625
0.0000
Международные институты эпохи глобализации уходят в прошлое. Мнение
Международные институты эпохи глобализации уходят в прошлое. Мнение
24 ноября 2025 / 14:23
Мнение: в плане США нет гарантий выполнения этого плана Украиной
Мнение: в плане США нет гарантий выполнения этого плана Украиной
24 ноября 2025 / 11:20
Политолог Журавлев об отмене антироссийских санкций
Политолог Журавлев об отмене антироссийских санкций
24 ноября 2025 / 10:54
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Русский мир / Переговоры по Украине
Политика
Путин и Эрдоган обсудили американский план по Украине
24 ноября 2025 / 16:31
Путин и Эрдоган обсудили американский план по Украине
© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. О темах общения лидеров сообщает пресс-служба Кремля

"Проведен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте предложений США по мирному урегулированию. Владимир Путин отметил, что эти предложения в том варианте, с которым мы ознакомились, идут в русле обсуждений на российско-американской встрече в верхах на Аляске и в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что глава российского государства в разговоре вновь подтвердил заинтересованность Москвы в политико-дипломатическом разрешении украинского кризиса. 

"Реджеп Тайип Эрдоган выразил намерение оказывать всяческое содействие переговорному процессу и готовность и далее предоставлять в этих целях стамбульскую площадку", - указали в пресс-службе.

Кроме того, собеседники условились активизировать российско-турецкие контакты по украинскому досье на различных уровнях. "Рассмотрена актуальная тематика двустороннего сотрудничества с акцентом на дальнейшее расширение торгово-инвестиционных связей и реализацию стратегически значимых проектов в сфере энергетики", - следует из сообщения.

Вместе с тем стороны договорились и дальше поддерживать контакты на регулярной основе. "Президент Турции поделился впечатлениями по итогам своей поездки на саммит Группы двадцати в Йоханнесбурге и встреч с главами ряда стран-участниц", - добавили в Кремле.

Накануне США и Украина провели консультации по "мирному плану" Вашингтона, включающему 28 пунктов. По данным западных СМИ, США и другие страны должны признать суверенитет РФ над Крымом, Донбассом и другими территориями. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. План также предусматривает отмену антироссийских санкций и создание демилитаризованной зоны.

Международные институты эпохи глобализации уходят в прошлое. Мнение
Международные институты эпохи глобализации уходят в прошлое. Мнение
Мнение: в плане США нет гарантий выполнения этого плана Украиной
Мнение: в плане США нет гарантий выполнения этого плана Украиной
Политолог Журавлев об отмене антироссийских санкций
Политолог Журавлев об отмене антироссийских санкций
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
18:25
Большинство японцев поддерживают правительство в конфликте с КНР
16:46
Чемезов: ни одна страна не выпускает столько снарядов и авиабомб, сколько РФ
16:31
Путин и Эрдоган обсудили американский план по Украине
16:16
Туск: в ЕС считают неприемлемой часть пунктов мирного плана США по Украине
15:59
Число погибших при атаке БПЛА в Сызрани возросло до трех
15:43
Трамп допустил, что в урегулировании на Украине "происходит что-то хорошее"
15:30
Reuters: план "евротройки" не исключает членство Украины в НАТО
15:17
Президент России посетит Киргизию 25-27 ноября
14:57
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 345 беспилотников ВСУ
14:47
FT: Европа готовится к тому, что США оставят Украину без поддержки
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения