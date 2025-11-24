Чемезов: ни одна страна не выпускает столько снарядов и авиабомб, сколько РФ

Международные институты эпохи глобализации уходят в прошлое. Мнение
Объемы выпуска вооружений в России несопоставимы с тем, что было до начала специальной военной операции (СВО). На это обратил внимание гендиректор Ростеха Сергей Чемезов в интервью агентству ТАСС.
"Объемы выпуска - несопоставимые с тем, что было до СВО. Поставляем в огромных объемах самолеты, танки, машины пехоты, гаубицы, системы РЭБ, дроны и многое другое. Ни одна страна мира не выпускает сегодня столько снарядов и авиационных бомб", - отметил он.