Чемезов: ни одна страна не выпускает столько снарядов и авиабомб, сколько РФ

Объемы выпуска вооружений в России несопоставимы с тем, что было до начала специальной военной операции (СВО). На это обратил внимание гендиректор Ростеха Сергей Чемезов в интервью агентству ТАСС.

"Объемы выпуска - несопоставимые с тем, что было до СВО. Поставляем в огромных объемах самолеты, танки, машины пехоты, гаубицы, системы РЭБ, дроны и многое другое. Ни одна страна мира не выпускает сегодня столько снарядов и авиационных бомб", - отметил он.