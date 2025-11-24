Большинство японцев поддерживают правительство в конфликте с КНР

Большинство японцев поддерживают политику правительства Японии в отношении Китая, свидетельствую данные опроса, проведенного в минувшие выходные японской газетой «Иомируи». 56 % респондентов на фоне крупнейшего дипломатического скандала, разгоревшегося между Пекином и Токио, заявили, что «высоко оценивают» позицию кабинета Санаэ Такаити в отношении Китая, а 29 % — что нет.

Обострение отношений Японии и Китая началось после того, как Такаити в ходе дебатов в парламенте заявила, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу", которая способна вынудить Японию воспользоваться "правом на коллективную самооборону". Это вызвало резкое недовольство Пекина, который сделал Токио серьезное представление, а также принял ряд карательных мер в экономической сфере. Фактически Пекин считает, что заявление Такаити содержит явное указание на готовность Японии вмешаться в решение тайваньской проблемы, которую КНР считает своим внутриполитическом вопросом.

Что касается октябрьской встречи на высшем уровне с президентом США Дональдом Трампом, то 77% сказали, что позитивно оценивают ее.

Высокие показатели популярности имеют и другие аспекты деятельности Такаити.

Общий рейтинг одобрения кабинета практически не изменился с момента его формирования в октябре и составляет 72%. Рейтинг неодобрения составил 17 %.

Семьдесят четыре процента респондентов заявили, что «положительно оценивают» обещание премьер-министра проводить «ответственную, активную фискальную политику», и только 17 % заявили, что «не оценивают его положительно».

На вопрос о последнем экономическом пакете правительства, который включает единовременную выплату в размере 20 000 иен на ребёнка и субсидии на оплату счетов за электричество и газ в зимний период, 63 % респондентов ответили, что оценивают его положительно.

Что касается плана по раздаче «рисовых ваучеров», которые можно использовать для покупки риса и сопутствующих товаров, то 49 % опрошенных высказались в его поддержку, а 42 % — против.

Все это свидетельствует, что пока внешняя и экономическая политика Такаити встречает поддержку большинства населения страны.

Впрочем, есть и весьма важное исключение. Лишь 33 % опрошенных оценили положительно политику правительства в области борьбы с ростом цен, а 52 % — отрицательно, что свидетельствует о недовольстве населения тем, как решается проблема инфляции. Межу тем, эта проблема во многом стала причиной отставки предыдущего правительства Японии.

Другая проблема – поддержка Такаити не конвертируется в рост популярности возглавляемой ей Либерально-демократическая партия. Ей отдают свои симпатии 32 % респондентов. Вторая партия, формирующая правящую коалицию – Партия обновления -потеряла 1 проц. популярности, которая составляет 4 проц. Избиратели, не принадлежащие ни к одной партии, составили 40 % (по сравнению с 34 %).

Эти показатели делают проблематичным объявление в ближайшем будущем досрочных парламентских выборов, которые позволили бы правящей коалиции побороться за большинство в нижней палате японского парламента. Без него реализация экономичесих планов Такаити столкнется с упорным сопротивлением оппозиции.