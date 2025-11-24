Курс евро на межбанке впервые с 10 июля опустился ниже 90 рублей

Курс евро на российском межбанковском рынке опускался ниже 90 рублей впервые с 10 июля текущего года.

По состоянию на 14:00 мск, курс единой европейской валюты снижался на 1,26% и торговался на уровне 89,89 рубля. Вместе с тем курс евро на Forex снижался на 1,38% и находился на отметке в 89,809 рубля.

К 14:15 мск евро на межбанке замедлил снижение и составлял 90,63 рубля (-0,44%), на Forex европейская валюта теряла 1,28%, опускаясь до 89,88 рубля.

В то же время курс доллара на российском межбанковском рынке снижался на 0,58% и находился на отметке в 78,54 рубля, свидетельствуют данные площадки.