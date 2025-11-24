Лукашенко допустил, что "тягомотина" на Украине скоро подойдет к концу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что конфликт на Украине завершится в ближайшее время.

"Закончим эту тягомотину, я думаю, в ближайшее время на Украине и займемся своими делами", - отметил он. Видеофрагмент общения Лукашенко с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым распространил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".

Лукашенко упомянул Украину в контексте активизации транспортного сообщения между республикой и РФ. "Договорились с президентом России Владимиром Путиным, что постараемся построить высокоскоростную магистраль между Москвой и Минском", - указал он.

В сентябре председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия намерена развивать сеть высокоскоростных железнодорожных магистралей, которые протянутся до разных отечественных городов, а также до белорусской столицы.