Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
24 ноября 2025 / 20:10
КОТИРОВКИ
USD
24/11
79.0246
EUR
24/11
90.5625
Новости часа
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 340 военных Туск: в ЕС намерены договориться по российским активам до конца года
Москва
24 ноября 2025 / 20:10
Котировки
USD
24/11
79.0246
0.0000
EUR
24/11
90.5625
0.0000
Международные институты эпохи глобализации уходят в прошлое. Мнение
Международные институты эпохи глобализации уходят в прошлое. Мнение
24 ноября 2025 / 14:23
Мнение: в плане США нет гарантий выполнения этого плана Украиной
Мнение: в плане США нет гарантий выполнения этого плана Украиной
24 ноября 2025 / 11:20
Политолог Журавлев об отмене антироссийских санкций
Политолог Журавлев об отмене антироссийских санкций
24 ноября 2025 / 10:54
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Политика / Украина сегодня / Переговоры по Украине
Политика
Лукашенко допустил, что "тягомотина" на Украине скоро подойдет к концу
24 ноября 2025 / 17:16
Лукашенко допустил, что "тягомотина" на Украине скоро подойдет к концу
© Михаил Метцель/ ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что конфликт на Украине завершится в ближайшее время.

"Закончим эту тягомотину, я думаю, в ближайшее время на Украине и займемся своими делами", - отметил он. Видеофрагмент общения Лукашенко с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым распространил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".

Лукашенко упомянул Украину в контексте активизации транспортного сообщения между республикой и РФ. "Договорились с президентом России Владимиром Путиным, что постараемся построить высокоскоростную магистраль между Москвой и Минском", - указал он.

В сентябре председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия намерена развивать сеть высокоскоростных железнодорожных магистралей, которые протянутся до разных отечественных городов, а также до белорусской столицы. 

Международные институты эпохи глобализации уходят в прошлое. Мнение
Международные институты эпохи глобализации уходят в прошлое. Мнение
Мнение: в плане США нет гарантий выполнения этого плана Украиной
Мнение: в плане США нет гарантий выполнения этого плана Украиной
Политолог Журавлев об отмене антироссийских санкций
Политолог Журавлев об отмене антироссийских санкций
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
18:58
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 340 военных
18:47
Туск: в ЕС намерены договориться по российским активам до конца года
18:30
Стоимость газа на бирже в Европе опускалась ниже $350 за 1 тыс. куб. м
18:25
Большинство японцев поддерживают правительство в конфликте с КНР
18:15
Фигуристка Туктамышева решила завершить профессиональную карьеру
17:59
Politico: Вашингтон и Киев провели в Женеве напряженную встречу
17:45
Фильм "Иллюзия обмана 3" стал лидером кинопроката в России
17:32
Эрдоган: каждый шаг Израиля в регионе является незаконным
17:16
Лукашенко допустил, что "тягомотина" на Украине скоро подойдет к концу
16:59
Курс евро на межбанке впервые с 10 июля опустился ниже 90 рублей
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения