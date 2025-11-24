Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
24 ноября 2025 / 20:10
КОТИРОВКИ
USD
24/11
79.0246
EUR
24/11
90.5625
Новости часа
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 340 военных Туск: в ЕС намерены договориться по российским активам до конца года
Москва
24 ноября 2025 / 20:10
Котировки
USD
24/11
79.0246
0.0000
EUR
24/11
90.5625
0.0000
Международные институты эпохи глобализации уходят в прошлое. Мнение
Международные институты эпохи глобализации уходят в прошлое. Мнение
24 ноября 2025 / 14:23
Мнение: в плане США нет гарантий выполнения этого плана Украиной
Мнение: в плане США нет гарантий выполнения этого плана Украиной
24 ноября 2025 / 11:20
Политолог Журавлев об отмене антироссийских санкций
Политолог Журавлев об отмене антироссийских санкций
24 ноября 2025 / 10:54
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Арабо-израильское урегулирование / Проблемы Израиля
Политика
Эрдоган: каждый шаг Израиля в регионе является незаконным
24 ноября 2025 / 17:32
Эрдоган: каждый шаг Израиля в регионе является незаконным
© Presidential Press Service via AP, Pool/ТАСС

Израильское руководство осознает, что каждый его шаг в регионе незаконен и влечет за собой нестабильность. На этом акцентировал внимание президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган при общении с журналистами своего пула по возвращении из ЮАР, где участвовал в саммите G20.

"Территориальная целостность Сирии имеет для нас основополагающее значение. Судьбу Сирии должен решать сирийский народ. Турция - страна, которая лучше всех понимает, насколько высокой может быть цена даже самых незначительных потрясений в Сирии. Мы хотим мира, спокойствия и безопасности на каждом квадратном метре нашего региона, особенно в Сирии, Ираке и Ливане. Израильское правительство знает, что каждый его шаг в регионе незаконен и является источником нестабильности. Сфокусируйтесь на том, что делает Турция, а не на том, что пишет израильская пресса", - отметил он, комментируя некоторые адресованные Анкаре заявления представителей израильских властей.

Эрдоган заверил, что Турция продолжит "предпринимать шаги в интересах национальной безопасности и мира в стране". "Мы не хотим снова столкнуться с подобной угрозой и опасностью нестабильности в регионе и непосредственно в Сирии, но если это случится, мы сделаем все необходимое. Мы не посягаем ни на чью территорию или суверенитет, но делаем то, что считаем необходимым, в рамках собственных стратегических приоритетов", - подчеркнул он. 

Международные институты эпохи глобализации уходят в прошлое. Мнение
Международные институты эпохи глобализации уходят в прошлое. Мнение
Мнение: в плане США нет гарантий выполнения этого плана Украиной
Мнение: в плане США нет гарантий выполнения этого плана Украиной
Политолог Журавлев об отмене антироссийских санкций
Политолог Журавлев об отмене антироссийских санкций
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
18:58
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 340 военных
18:47
Туск: в ЕС намерены договориться по российским активам до конца года
18:30
Стоимость газа на бирже в Европе опускалась ниже $350 за 1 тыс. куб. м
18:25
Большинство японцев поддерживают правительство в конфликте с КНР
18:15
Фигуристка Туктамышева решила завершить профессиональную карьеру
17:59
Politico: Вашингтон и Киев провели в Женеве напряженную встречу
17:45
Фильм "Иллюзия обмана 3" стал лидером кинопроката в России
17:32
Эрдоган: каждый шаг Израиля в регионе является незаконным
17:16
Лукашенко допустил, что "тягомотина" на Украине скоро подойдет к концу
16:59
Курс евро на межбанке впервые с 10 июля опустился ниже 90 рублей
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения