Эрдоган: каждый шаг Израиля в регионе является незаконным

Израильское руководство осознает, что каждый его шаг в регионе незаконен и влечет за собой нестабильность. На этом акцентировал внимание президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган при общении с журналистами своего пула по возвращении из ЮАР, где участвовал в саммите G20.

"Территориальная целостность Сирии имеет для нас основополагающее значение. Судьбу Сирии должен решать сирийский народ. Турция - страна, которая лучше всех понимает, насколько высокой может быть цена даже самых незначительных потрясений в Сирии. Мы хотим мира, спокойствия и безопасности на каждом квадратном метре нашего региона, особенно в Сирии, Ираке и Ливане. Израильское правительство знает, что каждый его шаг в регионе незаконен и является источником нестабильности. Сфокусируйтесь на том, что делает Турция, а не на том, что пишет израильская пресса", - отметил он, комментируя некоторые адресованные Анкаре заявления представителей израильских властей.

Эрдоган заверил, что Турция продолжит "предпринимать шаги в интересах национальной безопасности и мира в стране". "Мы не хотим снова столкнуться с подобной угрозой и опасностью нестабильности в регионе и непосредственно в Сирии, но если это случится, мы сделаем все необходимое. Мы не посягаем ни на чью территорию или суверенитет, но делаем то, что считаем необходимым, в рамках собственных стратегических приоритетов", - подчеркнул он.